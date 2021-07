Si bien es una enfermedad conocida desde siempre, la diabetes tiene la particularidad de ser padecida por millones de personas en todo el mundo y, lo más importante a saber, es que tiene que ser tratada de forma correcta y responsable, ya que, si no es así, puede terminar de la peor manera.

“La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que regula el azúcar en la sangre) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”, relató la doctora Valeria El Haj (M.N. 99.291 y directora Médica Nacional de Ospedyc).

.

Lo cierto, es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes por diabetes aumentaron el 70 por ciento a nivel mundial entre 2000 y 2019, con un incremento del 80 por ciento de mortalidad en hombres. En nuestro país la prevalencia autorreportada de glucemia elevada o diabetes aumentó del 9,8 por ciento al 12,7 en cinco años.

Diabetes: secuelas peligrosas

Volviendo a qué puede causar esta enfermedad, la facultativa agregó que “si no se controla adecuadamente, la diabetes también puede causar otras complicaciones como, por ejemplo, ceguera producida por retinopatía diabética, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o la amputación de los miembros inferiores, debido a la neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo”.

Existen dos tipos de diabetes: la de tipo 1 y 2. La 1, también llamada insulinodependiente, juvenil o de infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Algunos síntomas son producción excesiva de orina, presencia de sed con aumento de la ingesta de líquidos, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio.

.

Por otro lado, la tipo 2, no insulinodependiente o de inicio en edad adulta, tiene que ver con una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos y se debe, en gran medida, al peso corporal excesivo y falta de actividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la tipo 1, pero se presentan con menor intensidad.

Por último, la diabetes gestacional se caracteriza por la hiperglucemia que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, a pesar de ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar esta enfermedad.

¿Por qué se origina?

Con respecto a las causas, la profesional señaló que “hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Algunos de ellos son: tener más de 45 años, contar con antecedentes familiares de la enfermedad, presentar sobrepeso u obesidad, tener hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, así como también haber tenido diabetes gestacional”.

La pregunta es cuándo hay que acudir al médico, a lo cual la respuesta es que, si observa síntomas posibles de diabetes, hay que comunicarse con un médico, ya que, cuanto antes se diagnostique la enfermedad, más pronto se puede tratar. Si ya le diagnosticaron diabetes, tras recibir el diagnóstico necesitará un seguimiento médico estricto hasta que sus niveles de azúcar en sangre se estabilicen.

.

“La detección precoz y el acceso a los servicios de salud son cruciales para la prevención y el tratamiento. Además, se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o por lo menos retrasar su aparición”, explicó El Haj.

Recomendaciones a saber

Según la profesional, hay medidas que podemos adoptar para evitar esta enfermedad y sus complicaciones: alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, ya que se recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana, consumir una dieta saludable, evitando azúcar y grasas saturadas y evitar el consumo de tabaco, ya que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares.

En cuanto a los tratamientos son diversos según el tipo de diabetes que tenga la persona, pero se resaltan los siguientes: Control del nivel de glucosa en la sangre: puede controlar y registrar el nivel de glucosa en la sangre hasta cuatro veces al día o con más frecuencia si toma insulina. Un control riguroso es la única manera de asegurarse de que el nivel de glucosa en la sangre se mantenga dentro del rango objetivo. Las personas que tienen diabetes tipo 2 y no se colocan insulina, suelen controlarse el nivel de glucosa en la sangre con mucha menos frecuencia.

.

Insulina: Las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan una terapia con insulina para sobrevivir. Muchas personas que tienen diabetes tipo 2 o diabetes gestacional también necesitan tratamiento con insulina.

Medicación oral y otros medicamentos: en ocasiones, también se recetan otros medicamentos por vía oral o con inyecciones. Algunos medicamentos contra la diabetes estimulan el páncreas para que produzca y libere más insulina. Otros inhiben la producción y la liberación de glucosa del hígado, lo que significa que necesitarás menos insulina para transportar la glucosa a las células.

.

Trasplantes: el trasplante de páncreas puede ser una opción para algunos pacientes que tienen diabetes tipo 1. También se están realizando estudios sobre el trasplante de islotes. Con un trasplante de páncreas exitoso, ya no necesitaría una terapia con insulina.

Tratamiento para prediabetes

Si una persona tiene prediabetes, las elecciones de un estilo de vida saludable pueden ayudarle a disminuir el nivel de glucosa en la sangre hasta alcanzar niveles normales o evitar que aumente hasta los niveles observados en la diabetes tipo 2.

Es por eso, que hay que mantener un peso saludable con ejercicio y una alimentación saludable puede ayudar. Hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio por semana y perder un 7% de su peso corporal pueden prevenir o retrasar la diabetes tipo 2.

.

A veces, los medicamentos como la metformina también son una opción si tiene un riesgo elevado de padecer diabetes, como cuando la prediabetes empeora o tiene una enfermedad cardiovascular, por hígado graso o síndrome de ovario poliquístico.

En otros casos se necesitan medicamentos para controlar el colesterol y la presión arterial alta. En ese caso, el médico puede recetar una dosis baja de aspirina para ayudarlo a prevenir las enfermedades cardiovasculares si su riesgo de padecerlas es alto.

Historia hecha canción

La correcta información, la prevención y el tratamiento pueden lograr que una persona que tiene diabetes no sólo mejore su calidad de vida, sino que también la lleve adelante con total “normalidad”.

Intentando dejar un mensaje de optimismo ante esta enfermedad, el grupo musical Las Pastillas del Abuelo lanzó la canción “Azúcar impalpable”, que trata sobre cómo va viviendo una persona con diabetes que logra crecer sana, desarrollarse y disfrutar de una vida con proyectos y sueños.

.

“Cuando te veo venir, veo venir una persona, que se emociona, se decepciona y se permite sentir. Ni alta ni baja...Triste; ni alta ni baja... Chiva; ni alta ni baja... Libre; ni alta ni baja... ¡Viva!”, dice una parte de la letra.

“Azúcar impalpable” muestra desde el shock del diagnóstico, a los padres controlando el nivel de glucosa a la nena con un dispositivo moderno -sin pincharle el dedo- mientras duerme, luego ella haciéndolo por su cuenta sin ayuda, sus salidas con amigas en la adolescencia, los peligros o tentaciones que puede encontrar en el camino, la comodidad de aplicarse su insulina hasta en lugares como el baño de un boliche, tener una cita con un chico, estudiar, recibirse y crecer laboralmente.