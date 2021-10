Se estima que 1 de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes, una cifra que los expertos estiman se elevará a 1 de cada 9 para 2045, si no se toman medidas. En Argentina, la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) alertó del incremento de esta condición que alcanza a más de 4 millones de personas en el país y es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia, ya que se calcula que afecta a 1 de 5.000 niños.

Cuando los padres escuchan que su hijo o hija tiene diabetes muchas veces genera confusión, dudas, miedos e incluso, se aparecen mitos sobre esta condición crónica endocrinológica que pueden ser no certeros. Esto sucede frecuentemente cuando no se tiene información al alcance de la mano.

Existen diferentes tipos de diabetes, así como tratamientos para mejorar la calidad de vida de los niños. Sin embargo, la más común en los niños y adolescentes es la diabetes tipo 1 que requiere un control constante. Esta afección ocurre cuando el páncreas no fabrica suficiente cantidad de insulina ya que el sistema inmunitario produce una destrucción de las células beta del órgano, lo que origina una deficiencia total de insulina.

.

Los síntomas que pueden manifestar los niños con diabetes no siempre se presentan juntos y por ello no son bien reconocidos cuando aparecen. Algunos de ellos pueden ser: polidipsia (mucha sed y necesidad urgente de beber, incluso durante la noche); poliuria (necesidad de orinar con mucha frecuencia), polifagia (aumento patológico de la sensación de hambre y apetito que trae como consecuencia el exceso de la ingesta de nutrientes); adelgazamiento; astenia (sensación generalizada de cansancio que no desaparece con el descanso) y trastornos visuales.

Para tratar la diabetes tipo 1 existen tratamientos con insulina, la cual ayuda a mover la glucosa incorporada a través de los alimentos hacia las células del cuerpo, donde se puede utilizar como energía.

La insulina es una hormona que producen las células beta del páncreas. El cuerpo la necesita para que la glucosa (un azúcar) del torrente circulatorio sea convertida en combustible para los tejidos que lo necesitan, como los músculos y el cerebro. Sin insulina, el cuerpo no puede utilizar la glucosa y esta permanece en el torrente sanguíneo. Un tratamiento adecuado con insulina permite que los niños puedan vivir una vida plena.

La diabetes tipo 1 es la más común en los niños y adolescentes. La misma requiere un control constante.

Hábitos saludables, mejores pronósticos

En los hogares con uno o más niños diabéticos es aconsejable realizar una planificación semanal de las comidas. La alimentación tiene que ser balanceada, variada y acompañada de actividad física. En este pnto, es importante incentivar a los niños a hacer deportes y jugar al aire libre con el objetivo de evitar el sedentarismo.

Asimismo, los adultos de la familia deben asumir un rol ejemplar en promover hábitos saludables. La diabetes afecta la vida diaria de quienes la transitan y la de sus vínculos.

De esta manera, una vez que la enfermedad es diagnosticada, el entorno familiar debe estar acompañado por profesionales que ayuden a transitar el camino, como también, por entidades como asociaciones que educan sobre la diabetes, informan sobre cómo prevenir complicaciones agudas y crónicas; y optimizan el tratamiento y la protección jurídica.

En los hogares con uno o más niños diabéticos es aconsejable realizar una planificación semanal de las comidas.

El niño poco a poco irá tomando las responsabilidades y hábitos para llevar una vida como la de cualquier otro chico, por lo que no se aconseja una sobreprotección sino educación diabetóloga. Sin dudas, la ayuda en el control adecuado de la glucemia por parte de la familia es siempre necesaria en la prevención de complicaciones.