La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de altos niveles de azúcar en sangre, lo que se conoce como glucemia, y cuando estos valores se encuentran por encima de los establecidos se lo denomina hiperglucemia. Se estima que más de 420 millones de personas en el mundo la padecen, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta enfermedad crónica se da cuando la producción de insulina, a cargo del páncreas, se ve afectada y no es suficiente o el organismo no la utiliza eficazmente. Esta hormona se ocupa de regular la glucemia y si esta no es controlada puede llevar a una hiperglucemia, que a futuro podría afectar a otros órganos del cuerpo.

La Federación Internacional de la Diabetes (FID) a través de su Atlas realizado en 2019 proyectó que el número de personas que padecerán esta enfermedad ascenderá a 700 millones en 2045.

¿Cuántos tipos de diabetes hay?

Cuando el páncreas no produce correctamente la insulina, se conococe como diabetes tipo 1, o cuando el organismo no la utiliza eficazmente, se denomina diabetes tipo 2.

Hay un hábito muy común que podría conducir a desarrollar la tipo 2, y es una dieta basada en el consumo de alimentos procesados, que una vez que ingresan al cuerpo pasan a convertirse en azúcar dentro del organismo, según alertó el Eat This Not That!.

El consumo en grandes cantidades de azúcar puede hacer que el organismo se vuelva resistente a la insulina. En este sentido, lo ideal es llevar adelante un plan alimentario que sea equilibrado para que no afecte a la producción de esta hormona y que contenga proteínas, cereales integrales y verduras.

Además es fundamental evitar las bebidas con azúcar agregada, como las gaseosas, como así también tener en cuenta realizar actividad física 30 minutos al día para reducir riesgos y en caso de quienes ya padecen la enfermedad esto ayuda a controlarla. Esto último debe ser supervisado por el equipo de salud que dará las recomendaciones el tipo de ejercicio a realizar.

¿Cuál es la alimentación adecuada para evitar la diabetes?

Tanto para prevenir la diabetes como para quienes la tengan, especialistas recomiendan llevar un estilo de vida saludable que incluye un plan alimentario equilibrado con frutas, verduras, legumbres, carnes magras, lácteos descremados o granos integrales, como así también realizar actividad física.

En cuanto al consumo de alcohol este debe ser reducido y desde el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan no fumar.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?