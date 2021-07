En tiempos de lucha constante contra la erradicación del coronavirus en todo el mundo, las conductas saludables suelen ser una práctica esencial contra el sedentarismo, malos hábitos y la negatividad emocional y psicológica que nos rodea, es por eso, que un especialista en la materia dio ciertos consejos para llevar una vida lo más óptima posible.

El médico clínico Marcelo Suárez (M.N. 73.796) dialogó con Crónica para explicar de qué se trata el método de las Seis Conductas Saludables, que abre la puerta a tener una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros: “me dedico a este campo desde hace mucho tiempo, y que en cierta manera inventé para ayudarle a la gente a vivir más y mejor, que de alguna manera esto lo condenso en seis conductas, seis llaves, de ahí el método de las seis conductas saludables, que es lo mínimo e imprescindible para que el cuerpo pueda desarrollar su mejor versión, y llegar lo más lejos y mejor posible, o sea que la gente entienda que es importante verse pero también sentirse bien”.

Ante todo, hay que tener conducta

El médico agregó con suma tranquilidad que “es lo mínimo para vivir al máximo, y las seis conductas son hidratación, alimentación adecuada, descanso, pensamientos positivos, respiración consciente y ejercicio. Entonces esto es una necesidad u obligación que le debemos al organismo, a nuestras células para que si recibe eso, la materia prima pueda desarrollar tranquilamente su trabajo, que lo hacen muy bien porque son súper especializadas y trabajan en conjunto, esto es el organismo que es una máquina perfecta, pero si no recibe lo imprescindible, la materia prima primaria, no lo puede hacer. Entonces es un poco la idea de que la gente entienda que es lo que necesitamos, no que es lo que queremos, o sea que ayudo a la gente a que quiera lo que necesite, y no que necesite lo que quiere”.

Listado de Conductas Saludables

Por tal motivo, el especialista comenzó a describir cada uno de los ítems que componen las conductas saludables que pueden mejorar la calidad de vida de una persona:

1) Alimentación adecuada: “la fórmula fundamental es comida real, es la que reconoce la bisabuela, la que no tiene etiqueta, la que tiene historia de años y siglos, la que nació de un ser vivo, todo esto es carne, pollo, pescado, huevos, semillas, frutas, verduras, legumbres, cereales, lácteos y derivados. Todo esto la gente lo reconoce muy bien como comida real, y eso da todos los nutrientes que el organismo necesita, cuando la industria empieza a meter mano, ahí se empieza a complicar porque incorpora nutrientes pero mucho antinutriente y queda como neutralizado ese efecto. Es importante comer lentamente para que uno se satisfaga antes y aproveche porque la digestión comienza en la boca, otra de las premisas es variada en grupo y color y la última es hacerlo pocas veces por día, lo ideal es comer entre dos y tres veces por día, máximo 4 y con cuatro horas de distancia entre comida y comida para darle tiempo al organismo y pueda procesar lo que comimos”.

2) Hidratación: “es agua por sobre todas las cosas, mate, café, té y mate cocido en una medida razonable, porque es el único líquido que el cuerpo usa, entonces a razón de un litro y medio mínimo y a partir de ahí, de acuerdo a que estado uno tenga, temperatura externa, que actividad física, pero lo básico es un litro y medio distribuido durante el día”.

Marcelo Suárez detalló las claves para vivir mejor.

3) Respiración consciente: “son ejercicios para salir de la cabeza, lo de los caóticos pensamientos que nos abruman en el día a día, entonces son respiraciones sencillas por la nariz, cerrando los ojos, entro y saco el aire por la nariz, viajo con ese aire, me conecto con ese aire y no pienso en ese aire, porque la idea es no pensar, y de esa forma, entrenando muchas veces por día, uno tiene esa posibilidad gratis de parar un poco antes de cometer un error, eso cuento hasta diez, estos son las respiraciones consciente o micro meditación”.

4) Pensamiento positivo: “afectar lo que sucede y actuar en consecuencia, no es agradecer por todos los problemas que tengo, sino aceptarlo y actuar. Muchas veces lo puedo resolver yo, y otros terciarizarlos, por lo tanto, de una forma u otra, el problema desaparece y no lo cargo todo el tiempo en mi cabeza y mi vida”.

.

5) Ejercicio: “es la fórmula, es el concurrente, es aeróbico con trote, bicicleta, caminata, squash, tenis junto con el de fuerza, con el propio cuerpo con bandas elásticas, pesas, aparatos, cualquiera de eso está bien. Es importante que sea combinado, si no se puede los dos que debería, por lo menos al principio, empezar con fuerza, porque es más importante que la actividad aeróbica en cuanto a la ventaja que nos ofrece, lo ideal son cinco veces por semana, en diferentes días, días alternos, y algo no menor, con buena técnica e intensidad progresiva”.

6) Descanso: “a la noche ideal 7 horas y media para entender que el organismo en ese periodo de sueño reparador, que repara, desintoxica y prepara el cuerpo para el otro día. Es muy importante el descanso, pero depende de lo que hagamos cuando estamos despiertos, por eso, el descanso depende las otras cinco conductas pero sobre todo también de que me aleje de las pantallas, no tome alcohol o café cuatro o cinco horas antes, todo eso para que podamos profundizar el sueño y reparar todas las células”.

¿Cuándo se puede mejorar los aspectos de la vida?

A la hora de saber si existe algún momento particular en la vida para comenzar con estas técnicas saludables, el especialista finalizó diciendo que “es imprescindible empezar y ¿cuándo?, cuando uno entienda o sepa qué es lo que hay que hacer, cualquier edad, por supuesto con las premisas adecuadas para el ejercicio para alguien con algún deterioro físico o algún adulto mayor, siempre supervisado y siempre consultando al cardiólogo, pero imprescindible darle al organismo lo que necesita porque justamente es lo que necesita, es importante saber que uno envejece o se enferma por los daños y no por los años”.

Ante los momentos particulares que estamos atravesando en nuestro mundo de hoy, siempre existe un espacio de tiempo para reflexionar acerca de uno y lo que lo rodea, y porqué no, realizar un balance propio para saber si se está llevando una calidad de vida correcta, es importante saber que nunca es tarde para intentar mejorar las condiciones de uno, sólo resta decidirse, hablar con un profesional en la materia y darse cuenta que se pueden llevar adelante conductas saludables para lograrlo.

.

Cabe destacar, que ante cualquier duda se puede consultar con especialista para “tomar el toro por las astas” y comenzar un nuevo ciclo de vida, aunque esto depende exclusivamente de cada uno de nosotros y del entorno que nos rodea a diario, pero es bueno saber que siempre se “puede volver a empezar” con una buena línea de conducta física, psíquica y emocional.

Futuro a la vista

El futuro de la humanidad parece estar a “la vuelta de la esquina” y la pregunta que surge en la cabeza de muchas de las personas, es si este tipo de conductas “beneficiadoras” tiene chances de ser integradas de forma normal y permanente en nuestras vidas, y así llevar un orden en todo sentido, y la respuesta del especialista no se hizo esperar y fue de lo más contundente.

“Tengo una estadística por lo que leo, que no es mía, y una estadística muy perceptiva, muy subjetiva mía, la verdad que no vamos bien, porque dije que era especialista en clínica médica hace más de 30 años, y me alejé un poco de las aplicaciones de la medicación fármaco centrista, está emparchando muchas situaciones, nos están dando mucho pescado en vez de enseñar a pescar, entonces por eso la gente que no es absolutamente responsable porque lo que recibe es una información, que quizás no es la mejor, está mal orientada por lo tanto, entre un planeta que nos distrae y que nos da mala información, obviamente la población está muy mal”, argumentó el profesional en este campo de la medicina.

.

Suárez agregó con un tinte de suma realidad que “de hecho, la estadística mundial en muchos aspectos lo dice, es más, este virus desnudó la salud mundial y así le fue a las lamentables víctimas, entonces si hubiéramos estado más preparados, no hubiéramos tenido tanta mortalidad o enfermedad grave, no estoy diciendo que el virus es una pavada, estoy diciendo que ante un adversario fuerte, necesitamos estar fuertemente protegidos, y no es el mensaje que se está dando hace muchos años en medicina”.

Información ante el Covid

Si hubo algo que además de contagio y muerte trajo el coronavirus en este período fue la falta de buenos hábitos en las personas, lo cual empeoró su calidad de vida y el especialista lo ratificó.

“Si hubiera estado preparado y hubiera sabido lo mínimo para seguir viviendo al máximo, independientemente de lo que pase afuera, no hubiera sucedido, porque yo soy parte de eso, me seguía entrenando, seguía comiendo como corresponde, me hidraté. Uno está para transmitir esa información y entender que no es una elección, es una obligación hacerlo porque eso es lo que nos va a dar una mejor vida en todos los aspectos, inclusive hasta enfrentar situaciones cualquiera sea, en particular la que nos tocó vivir con este virus”, sostuvo el especialista.