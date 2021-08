En el caso de estar gestando un embarazo, los primeros días ya dan señales. Si bien el test es el que tiene la última palabra, sabemos que el cuerpo habla por sí solo y hay síntomas que hablan más que mil palabras. Según el grado de seguridad de los primeros síntomas, los ginecólogos las dividen en tres grupos: signos de presunción, probables y de certeza.

Los especialistas sostienen que los signos de presunción de embarazo constituyen las primeras alertas. Se trata de cambios físicos muy comunes en todas las personas, y no necesariamente un embarazo es la causa. En el caso de que sí lo sea, suelen darse en la primera semana, que coincide normalmente con la tercera a partir de la fecha de la última regla.

Para que no te queden dudas, las expertas Onica Armijo, ginecóloga especialista en Fertilidad en el Hospital La Paz (Madrid) y Natividad García, matrona del Hospital Clínico (Madrid), reunieron los primeros 20 síntomas con una explicación detallada de cada uno.

1. Falta la regla

Constituye el primer síntoma. En las mujeres con ciclos regulares sugiere un embarazo si la regla se retrasa alrededor de una semana. Es más difícil de detectar si la mujer tiene ciclos menstruales irregulares; incluso en mujeres con ciclos regulares, en ocasiones la menstruación puede retrasarse o no presentarse un mes, normalmente después de un viaje, un choque emocional, una enfermedad..

2. Notás un flujo vaginal diferente

"Debido al aumento de las hormonas (estrógenos y progesterona) se tiene un flujo aumentado, es blanquecino y de aspecto lechoso y sin olor. De hecho, te dará la sensación de que estás mojada, pero es un flujo o leucorrea normal. Si te pica o huele mal, cambia de color o se vuelve espumoso, debes consultar para tratarlo", dice la doctora Onica Armijo, ginecóloga y obstetra.

3. Sangrado de implantación: corto y superficial

En otras ocasiones, pocas, la regla continúa a pesar de haber una gestación en marcha. Pero es más superficial y corta. La embarazada puede no darse cuenta de su estado en unas semanas si no tiene otros síntomas del embarazo como náuseas, vómitos o mareos.

4. Náuseas y vómitos

El malestar digestivo es uno de los primeros síntomas del embarazo muy común y aparece principalmente por la mañana al despertarse o después de desayunar, pero pueden sucederse durante todo el día.

.

5. Gases, estreñimiento o pesadez

Según la doctora Onica Armijo, "hay quien no nota nada, pero es muy frecuente que aparezcan síntomas digestivos como náuseas, flatulencia, vómitos, dolor de estómago, acidez, malas digestiones o estreñimiento". La razón es que debido a que la progesterona, que está elevada en el embarazo, se ralentiza o elentece el tránsito intestinal.

6. Sensación de "estómago levantado"

"La mujer gestante puede notar hormigueo en el estómago, acompañado de una sensación de 'estómago levantado', que es muy característica de las primeras semanas de embarazo. Este signo es diferencial, puesto que no se da en el síndrome premenstrual... Es una especie de sensación de hambre, pero sin hambre, una sensación ligeramente punzante, que es un signo temprano de gestación", dice la Dra. Miriam de la Puente, ginecóloga y obstetra del Hospital Clínico (Madrid)

7. Dolor abdominal

Este dolor ocurre normalmente durante las primeras semanas de embarazo, incluso antes de que la madre conozca su estado, por lo que lo interpreta como que la menstruación está por llegar. Si es un dolor similar al premenstrual, es decir, localizado en la parte baja del abdomen, continuo y sordo, que se puede aliviar con el calor en la zona y tomando analgésicos.

8. Aumento de volumen y dolor de pechos

En muchas ocasiones son el primer signo de gestación por el aumento de los senos y la tensión mamaria que experimenta la mujer. El pecho se prepara para la lactancia desde el primer mes de embarazo.

"Es uno de los síntomas más frecuentes los primeros días. Sólo el roce de la ropa en la zona de los pezones es algo doloroso, incómodo. Las mamas aumentan de tamaño y están turgentes, muy sensibles. Con el transcurso de los meses aunque el aumento persiste (e incluso continúa), la sensibilidad aumentada (o hiperestesia) disminuye", dice la Dra. Onica Armijo, especialista en Fertilidad.

.

9. Ganas constantes de orinar

En las primeras semanas de embarazo, el útero comienza a crecer, redondeándose. De esta forma, el útero comprime la vejiga e impide que pueda llenarse completamente de orina; es otro signo de embarazo. La sensación de ganas de orinar aparecerá mucho antes.

10. Calambres y pinchazos en la zona pélvica

"Algunas mujeres pueden notar pinchazos o calambres en la zona pélvica, debido a que las estructuras pélvicas se están distendiendo y a veces, notan como espasmos en la región pélvica. Pero no te asustes que es normal. Tal y como vinieron se pasan. Si no ceden, sí que debes consultar a tu ginecólogo para descartar que el embarazo se encuentra en su sitio y no se trata de un embarazo ectópico", dice la Dra. Onica Armijo, ginecóloga especialista en Fertilidad .

11. Cansancio y sueño

"El cansancio excesivo ante las actividades habituales de la futura mamá es otra señal de gestación: Llegas al final del día exhausta y a ratos parece que no vas a poder más. Es importante descansar todo lo que puedas, priorizar las tareas, dejando las que no sean esenciales en manos de otra persona, por ejemplo", indica la experta.

12. Nariz congestionada

"La congestión nasal aparece con frecuencia en el embarazo. Se debe a los cambios hormonales y al aumento de flujo sanguíneo en la mucosa nasal de la gestante.", dice Natividad García, matrona. "Los sueros hipertónicos son muy útiles para hacer pequeñas irrigaciones nasales y aliviar esta situación", explica la doctora Onica Armijo.

13. Sangrado de encías y nasal

Lo explica la doctora Onica Armijo: "Debido al aumento de la vascularización y de la formación de vasos (de nuevo debido a sus hormonas elevadas) es frecuente que sangren las encías con el cepillado". Por ello, "es muy importante tener durante el embarazo tener una higiene bucal excelente y cuidadosa y ante el más mínimo problema, acudir al odontólogo, pues existe también una mayor predisposición a las infecciones y caries".

14. Cambios en el gusto y olfato

"De repente -explica Natividad García- olores que antes apenas notabas se hacen insoportables, notas hasta el olor más suave de una forma intensa. Y lo mismo ocurre con los sabores: puede que lo que hasta hace unas semanas te gustaba, ahora no puedas ni pensar en ello sin sentir unas inesperadas náuseas".

15. Los famosos antojos

"Es otra de las consecuencias de los cambios hormonales del embarazo, responsable de que cambien nuestros gustos y que nos apetezcan cosas que antes nunca habíamos deseado. Los famosos antojos nos sorprenden a nosotras mismas y a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Un capricho de vez en cuando no está mal, pero cuidado con dejarnos llevar por esos impulsos. Es fundamental cuidar la alimentación para evitar problemas en el embarazo" dice Natividad García, matrona .

16. Un sabor metálico en la boca

"Uno de los síntomas más desconocidos y sorprendentes del embarazo es notar un sabor metálico en la boca que no desaparece con nada y puede provocar que alimentos que antes nos gustaban ahora no podamos comerlos", advierte la matrona Natividad García.

17. Mareos, vértigos y desmayos repentinos

"Los cambios que se producen en nuestro cuerpo para favorecer el flujo sanguíneo hacia el útero y la placenta pueden provocar bajadas bruscas de tensión arterial, haciendo que nos sintamos mareadas e incluso que suframos síncopes", explica Natividad García, matrona.

18. Sensación de exceso de saliva

"En lenguaje médico, se denomina sialorrea a la salivación excesiva. Consiste en un aumento bastante llamativo de la secreción salivar. Generalmente no supone un problema serio, aunque sí bastante molesto y en ocasiones se puede asociar con náuseas o vómitos", explica Natividad. "Aunque no se conoce muy bien sus causas existen varias explicaciones; los cambios hormonales del embarazo y los cambios en el aparato digestivo parecen ser las causas más probables", añade.

19. Cambios de humor y emociones a flor de piel

"Los cambios hormonales, la incertidumbre ante los cambios que se pueden producir o la capacidad para afrontarlos hacen del primer trimestre un momento de especial vulnerabilidad para la futura mamá, que tiene que ir, poco a poco, asumiendo la nueva situación y afrontando los cambios", explica Natividad García.

20. Movimientos fetales

Hay quien no siente nada y no percibe que está embarazada hasta que nota los movimientos de su bebé, y es algo imposible de negar. Este sería un síntoma ya de certeza del embarazo pero que en estos casos es el primero que nota la madre. Sin embargo es más normal de lo que pensamos