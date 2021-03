Demostrando que el futuro ya está entre nosotros desde hace tiempo, y buscando facilitar la vida de las personas, una de las empresas multinacionales de origen surcoreano presentó Family Hub, una línea de heladeras que podría ser considerada como "un integrante más de la familia", ya que permite interactuar con otros electrodomésticos de la casa.

El fabricante, que no es otro que el gigante tecnológico Samsung, indicó que Family Hub es una heladera equipada con tecnología de vanguardia, pensada para conectarse con otros dispositivos dentro del hogar. Es un electrodoméstico sin precedentes, ya que está equipada con cámaras internas que permiten visualizar los alimentos que se guardan dentro, y una pantalla para que se pueda interactuar de manera fácil y cómoda, y sea posible realizar actividades que antes era impensado hacer desde una heladera. Es de tamaño familiar, de 685 litros netos y cuenta con la tecnología All Around Cooling, para enfriar mejor y más rápido. Cabe destacar que hasta ahora no se conocía este tipo de heladeras en la Argentina que incorporan una pantalla de 21.5 pulgadas como es el caso de Family Hub.

La interconexión

Esta pantalla permite integrar varios dispositivos y servicios para el hogar, con el objetivo de crear rutinas más prácticas y generar momentos de cocina divertidos y familiares. Además, Family Hub se conecta a Internet, lo que permite gestionar múltiples tareas directamente desde la pantalla, o bien, mediante Smartthings.

Esto la convierte en un elemento muy práctico e intuitivo, ya que cada integrante de la familia puede dejar notas, dibujos, stickers o listas de compras en la pantalla como preaviso de algo. A su vez, por la mañana se podrá visibilizar información relevante para empezar el día, como calendario semanal, pronóstico del clima y noticias de interés, entre otros mensajes. Además, también se pueden seleccionar fotos y recuerdos familiares que se visualizarán en la pantalla durante el transcurso de un tiempo.

.

Otro punto a tener en cuenta es que, cuando llega la hora de cocinar o preparar algún plato, Family Hub puede ayudar en la tarea: ya que va desde la organización de la lista de compras hasta la planificación del menú. Lo cierto, es que la funcionalidad "view inside", permite visualizar los alimentos que hay dentro a través de una cámara de gran angular.

Pero no sólo puede visualizarse en la pantalla de la heladera, sino que también da la posibilidad de hacerlo desde el celular, para planificar si necesitamos hacer de camino a casa alguna compra que haya quedado pendiente.

.

Por último, el innovador diseño no se queda atrás ya que Family Hub es sumamente minimalista, con sus puertas de diseño plano y sin manijas, un color negro mate elegante y un dispenser de agua discreto. Además, para que no queden marcas difíciles de limpiar, cuenta con una terminación antihuella como para darle un toque final a una heladera que promete estar a la vanguardia de los electrodomésticos.

También entretiene

Como si las propuestas presentadas por esta innovadora heladera fueran pocas, también es ideal para aquellas familias que se divierten compartiendo momentos. Esto se debe a que Family Hub permite usar aplicaciones como Spotify y Amazon Music para escuchar música, ya sea a través de su parlante de alta calidad de 25w incorporado o por el sistema de audio del hogar que se conectará por Bluetooth.

Al mismo tiempo, y gracias a la conectividad a través de Smart View, se puede ver en la heladera el mismo contenido que se reproduce en el celular o televisión, ya sean videos, recitales o aquellas series y películas que no queremos interrumpir o dejar de ver por empezar a cocinar.