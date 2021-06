Por Dra. Virginia Busnelli (MN 110351)

Médica especialista en nutrición y directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF

Si bien el frio colabora con algunas prácticas favorecedoras del aumento de peso, no es un condicionante de ello, sino más bien una realidad que podemos cambiar.

Repasemos algo ¿Por qué hacer dietas no es el camino? Porque las dietas nos envuelven en una burbuja, nos separan de la realidad, y cuando volvemos a pisar tierra nuestros hábitos de toda la vida vuelven a ser protagonistas y solemos reganar el peso perdido con implicancias en nuestra salud. No es raro empezar alguna dieta salvadora en los días de calor y una vez que llega el frio abandonarla, lo que nos hace sentir que el problema no está la propuesta, está en nosotros y en nuestra incapacidad de sostenerlo. El camino y la construcción alimentaria debería ser paulatino, concreto y firme en una convicción “que el camino lleve a la salud”.

Llevar un estilo de vida saludable nos permitiría sostener nuestros hábitos en el tiempo, sin importar la estación del año. Pero muchas veces no es fácil y es por eso que el acompañamiento profesional es muy importante.

Este invierno proponete objetivos concretos enfocados en la salud y no solo en el control de peso. Te dejo algunas ideas, transformalas en propuestas y pequeños desafíos para esta época invernal:

No abandones…

-Las verduras crudas. De esta forma incorporamos otro tipo de fibra, vitaminas y minerales. Una buena opción puede ser mezclar algunas verduras cocidas con crudas, combinando texturas y temperaturas.

-La actividad física. Es normal que el frio colabore con salir menos, si es así busquemos opciones y alternativas para hacer en casa. Recordemos que la actividad física mejora la salud de los huesos, disminuye los valores de colesterol y triglicéridos, ayuda a normalizar los valores de presión arterial y previene el riesgo de padecer enfermedades.

-La hidratación. Por más que deberíamos guiarnos por nuestra sed muchas veces no escuchamos las señales de nuestro cuerpo, por lo que tener una botellita que nos siga y nos ayuda a tener control de nuestro consumo de agua puede ser una muy buena estrategia.

-Las frutas. A abrigarse y comer frutas. Hay que aprovechar aquellas que son de estación para obtener los beneficios de un alimento mucho más sabroso, nutritivo y también económico. Las frutas pueden consumirse cocidas o incorporadas en preparaciones como panqueques, tortas y budines.

Incorpora

-Platos calentitos: guisos, sopas, salteados. En los que predominen las verduras.

-Legumbres y cereales integrales. Los platos nombrados anteriormente son un excelente medio para incorporar, además de verduras, mucha fibra y nutrientes de la mano de porotos, lentejas, soja, garbanzos, mijo, quínoa, arroz integral, y más. Anímate a hacer tus propios platos variando estos súper alimentos.

Que el frio no sea una excusa para dejar de enfocarnos. Bienvenido invierno... y como digo siempre ¡No te tenemos miedo!

V.B.