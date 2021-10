Una de las situaciones más importantes en el cuidado femenino y que suele causar episodios de vergüenza e incomodidad en ellas, es la incontinencia urinaria, situación por la cual se confirmó que en el mundo una 400 millones de mujeres atraviesan por esto y una parte la ocultan.

En lo que refiere a nuestro país, las estadísticas brindadas por organismos sanitarios indican que 1 de cada 4 mujeres después de los 40 años tiene incontinencia urinaria, y además, el 57% de las féminas utiliza soluciones alternativas y el 43% usan toallitas femeninas, las cuales no siempre tienen control de olores o pueden resultar insuficientes para cubrir los escapes de pis.

¿Por qué suele ocurrir esto?

Para saber qué ocasiona la incontinencia urinaria, hay que destacar que ocurre por cambios que sufre el suelo pélvico, el músculo que controla la apertura y cierre de la uretra, que sostiene la vejiga y controla el esfínter urinario.

En tanto, es sabido que existen tres grados de gravedad: leve, que refiere a escapes ocasionales en pequeñas cantidades; moderado, cuando ocurre con mayor frecuencia y en cantidades regulares; e intenso, cuando es todo el tiempo y en grandes cantidades. A su vez, hay tres tipos de categorías: de esfuerzo, los escapes son al reír, toser, estornudar o hacer ejercicio; de urgencia, la necesidad es tan intensa que no permite llegar a tiempo al baño; y mixta, que supone la combinación de las dos anteriores.

.

Cabe destacar, que no existe una causa única para la incontinencia urinaria, pero las más comunes son: cambios en el cuerpo, como embarazos o la menopausia; el sobrepeso u obesidad, ya que el aumento de la presión sobre la vejiga puede provocarla; las enfermedades crónicas como diabetes, esclerosis múltiple o Parkinson; las infecciones de vejiga o uretra; y la hiperactividad de la vejiga, ocasionada por ciertos alimentos y bebidas como el alcohol y el café.

Comprensión ante todo

Entonces, si un escape de pis es natural, no debemos sorprendernos ni caer en la frustración en caso de tenerlos. Lo importante es tomar conciencia sobre la incontinencia urinaria, entender a nuestro cuerpo y buscar una solución adecuada. “Todavía existe una creencia que asocia los escapes eventuales de pis con la vejez, lo que lleva a enojos y estigmatizaciones cuando aparece algún episodio”, relató Claudia Cassella, integrante de la compañía Kimberly Clark.

Mitos urbanos sobre la incontinencia

Un punto importante a tener en cuenta es existe una serie de mitos o afirmaciones que hay que desmitificar, como por ejemplo que es un asunto personal y no lo puede saber ni el propio médico de cabecera, que sólo sucede en la menopausia, que las jóvenes no lo sufren, que no tiene cura o que una mujer tiene que cambiar sus hábitos para dejar de padecer la incontinencia urinaria.

“Aún en los casos en los que se busca una solución, muchas veces y por esta escasez de conocimiento, se buscan productos de protección femenina que no están pensados para este tipo de casos”, finalizó diciendo la miembro de dicha empresa.

Incontinencia urinaria: diversos tratamientos

Algo que hay que resaltar ante todo, es que el tratamiento depende del tipo de incontinencia, gravedad y causa subyacente. Tal vez se necesite una combinación de tratamientos, pero si una afección subyacente causa sus síntomas, el médico tratará esa afección de otra manera, por lo que sólo podrá saberse su tipo de gravedad al acudir a una consulta con el profesional de la salud.

Lo cierto, es que el especialista puede recomendar los siguientes pasos:

1) Entrenamiento de la vejiga para retrasar la micción después de que sienta la necesidad de orinar.

2) Orinar dos veces como ayuda para aprender a vaciar la vejiga lo más posible para evitar la incontinencia por rebosamiento.

3) Horarios programados para ir al baño para orinar cada dos a cuatro horas en lugar de aguardar hasta tener la necesidad de ir.

4) Control de líquidos y alimentación para recuperar el control de la vejiga. Es posible que tenga que limitar o evitar el alcohol, cafeína y alimentos ácidos.