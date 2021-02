La serie "Cobra Kai", la saga de "Karate Kid" o las películas en las que participó Bruce Lee no sólo muestran lo apasionante que es mundo del karate, sino también que otorga una serie de beneficios de todo tipo, desde el respeto, autocontrol y alza del autoestima hasta la mejora en el organismo, algo que los especialistas en el tema se encargaron de confirmar.

Para saber lo que es este arte oriental que data de miles de años, Crónica dialogó con Ricardo López Correa (Coordinador técnico nacional de la Federación argentina de Karate), quien sostuvo que "como arte marcial es milenario y como deporte es más moderno, recién se empezó a difundir y practicar en la juventud y niñez a partir de los años 50. Se fundó en Okinawa, una isla al sur de Japón, y debido a que tuvo buena difusión en las universidades de Tokio luego se difundió por el mundo, también se le dio todo un paraguas para que se termine convirtiendo en lo que es hoy, un deporte. En Tokio 2021 va a estar el karate como juego olímpico de adultos, algo que ya lo hizo en Buenos Aires 2018 con los Juegos de la Juventud. En Argentina la federación nacional se fundó en 1968 y el primer torneo de karate fue ese año".

Valores y respeto, ante todo

Esta disciplina cuenta con un respeto masivo por todo el mundo, porque se encarga primero de enseñar valores que comienzan desde chicos y continúa a lo largo de la vida: "la etiqueta y disciplina están desde el primer día, y hoy las sociedades modernas valoran mucho esto porque nos hace falta, y se convirtió en un deporte federado donde dos contrincantes realizan una lucha pero terminan, se saludan y el honor tiene mucho valor. De las artes marciales es el deporte con mayor foco en la formación de alguien, desde que hago karate cada vez que terminamos una clase, recitamos el Dojo Kun, que son las leyes del Dojo que dicen que hay que ser correctos, puntuales, tratar de superarse, respetar a los demás, ser leales y abstenerse de procederes violentos, cada niños que practica el estilo Shotokan repite esas leyes cada vez que termina una clase", agregó López Correa.

Aunque también hay que resaltar los beneficios que también ayudan al cuerpo y a la formación de un niño: "desde la Federación Argentina y Federación Metropolitana estamos desarrollando el parakarate, que da seguridad en sí mismo, flexibilidad, equilibrio y la fuerza. A partir de los cinco años, los niños tiene un gran beneficio al hacer karate, de hecho, para entrar al lugar de prácticas que se llama Dojo hay que saludar, tener las uñas de manos y pies limpias para no lastimar al compañero, también el de mayor graduación y experiencia tiene un lugar en la fila para el saludo, lo que se dice en japones Sempai. Todas esas cosas se maman de entrada, tengo 62 años y hago karate desde que tengo 14, y hoy entro al Dojo, saludo y agacho la cabeza como en el primer día, esas cosas te marcan para toda la vida. He viajado por todo el mundo con delegaciones y por el país, y nunca tuvimos un inconveniente de disciplina como tiene la juventud de otros deportes".

Ayuda física y mental

Respecto a este tema, el también presidente de la Federación Metropolitana de Karate, agregó que "el tema del equilibrio o el kata, la forma que tiene los movimientos preestablecidos, los centra, de hecho, estamos recibiendo alumnos que vienen de su psicopedagogas del colegio y les dicen tiene que hacer algún arte marcial, algo que los enfoque, chicos que tiene problemas de atención e hiperquinesia, da muy buenos resultados, y hay una modalidad que se llama Parakarate o chicos con discapacidad mental, auditiva, visual, y con esto, está todo muy desarrollado".

Lo cierto, es que este arte milenario puede ser practicado por chicos desde los 5 años hasta personas de la tercera edad, a las que según expertos "le mejora la calidad de vida" y les da más elasticidad y mayor concentración. Es decir, mientras más joven se comienza a practicar este arte milenario, mayores serán los resultados que se lograrán a lo largo de la vida.

"Trabajo en un lugar en Barracas donde tenemos karate para adultos mayores en centros, y tengo uno que vive en la ciudad de La Plata con 72 años y viene dos veces a practicar desde allá, menos en esta pandemia que las prácticas las hicimos por Zoom. Los más chiquitos y los más grandes mantienen vivo a este deporte, son la base, porque los chicos no paran de ingresar y es como que sostiene la pirámide. En cuanto a los de edad media, practican este arte pero se mantienen ocupados con sus trabajos o competiciones. Otro punto a destacar es que es bueno para la concentración, el hecho de que la clase sea dirigida con una autoridad como un profesor y el hecho de que se concentra la fuerza, todo esto hace que te enfoques todo el tiempo", argumentó el experto en karate.

Más posibilidades para el deporte

Cabe destacar, que el funcionario deportivo pidió que se le den más posibilidades a las personas de acceder a una actividad, ya que según López Correa "el deporte federado forma buenos ciudadanos, porque de chico aprendés que al árbitro no se le puede escupir, que al compañero no se le puede pegar, que si la pelota se fue afuera, es afuera, no es gol, entonces, parece mentira pero a la sociedad le hace falta y siempre hablo con autoridades, de que el deporte es parte de la solución no del problema, entonces no tienen que abandonar el deporte, los clubes de barrio están cerrados, las federaciones están sin actividades desde hace un año. El slogan es que el deporte es parte de la solución y no del problema".

Además de destacar sus valores y beneficios, el CTN de la Federación Argentina de Karate destacó también que "esta actividad es un deporte económico porque vos tenés una sociedad de fomento en un pueblo del interior, comprás las colchonetas o aún sin estas, y ponés una escuela de karate en cualquier lugar, no se necesita pista, ring o sables, es un deporte de fácil desarrollo, es muy popular en interior del país, porque ahí hay lugares donde no hay mucha oferta de deportes y tenemos gran aceptación, ya que en un salón de 4 por 4 ponés una escuela de karate".

Finalmente, hay que resaltar que este año en los Juegos Olímpicos de Tokio, este deporte debutará como nueva expectativa para el televidente y los organizadores del evento, que podrán disfrutar de un arte que tiene miles de años pero que conserva la misma pasión desde aquel entonces.

Cómo es el sistema de puntaje

Los golpes de puño, sean de la mano adelantada o atrasada valen un punto, las patadas a la zona del plexo solar o de la espalda, o sea al centro del cuerpo del otro, valen dos puntos, que en japonés se dice Waza-ari, y después marcar una patada a la cara o derribar al contrincante, y marcar un punto cuando está en el piso son tres puntos, y se lo denomina Ippon.

"Según el grado de dificultad es distinto lo que se premia, a mayor grado de dificultad te llevás

más puntos en el combate”, relató Correa sobre cómo es el puntaje en esta atractiva actividad que llega a los Juegos Olímpicos.

“No importa si sos un cinturón negro o marrón, el cinturón en el Dojo no importa, vos tenés

que poner el rojo o el azul y todas tus protecciones, también de color rojo o azul. Son todas protecciones homologadas por la World Karate Federation y la Federación Argentina de Karate, y si querés competir y en el sorteo te sale pelear con rojo, tenés que ponerte tu guantín, empeinera, protecciones y cinturón rojo, y tu contrincante va a estar vestido de azul”, finalizó diciendo el experto en karate nacional.

¿Cuáles son las reglas?

Fue mejorando para que sea más atractivo para el público y sea más visual para la televisión, de hecho, en los Juegos Olímpicos tenés que mostrar un deporte que entienda todo el público, así que fue cambiando y hay dos especialidades: Kumite, que la traducción de japonés es cruce de manos y el Kata.

"En Tokio habrá dos modalidades y las categorías de kumite se dividen en masculino y femenino (cinco divisiones de peso), los combates duran tres minutos o a ocho puntos de diferencia y para diferenciarse ambos tienen que ir vestidos con un Karate Gi blanco, y con

protecciones y cinturón, uno con rojo (Aka) y otro con azul (Shiro). Hay árbitros con una bandera una roja y otra azul, y hay dos banderas que marcan un punto, el árbitro principal tiene que parar el combate y dar el punto”, sostuvo el coordinador.

“Se castiga el exceso de contacto, debe ser light contact, se ejecuta una técnica a máxima velocidad o potencia pero no podes lastimar al compañero, que es más difícil que pegar un golpe, pegar sin volverlo es más sencillo que a máxima velocidad, para que los árbitros no te

sancionen o lastimes a un compañero. Es formador, hasta para el entrenamiento tenés que cuidar al de enfrente”, agregó.

POR G.A.