La presencia de óxido de etileno, una sustancia tóxica, en panes de hamburguesas, semillas de sésamo y hummus desató alertas alimentarias en varios países de Europa, lo que provocó el retiro del mercado de más de 7.000 productos durante los últimos meses.

Más de 24 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España y Francia, presentaron 578 alertas alimentarias tras el hallazgo de óxido de etileno, un pesticida agrícola que, en altas dosis, puede resultar cancerígeno y mutagénico.

La primera alarma se encendió luego de que las autoridades belgas detectaron altas concentraciones de óxido de etileno en lotes de semillas de sésamo importados desde la India. Más tarde, comprobaron que habían sido distribuidas desde Bélgica hacia 33 países, por lo tanto, emitieron una alerta para todo el continente.

.

El problema es que estas semillas son utilizadas como ingrediente en una enorme cantidad de alimentos en la región, desde pan de hamburguesas hasta hummus. Rastros de la sustancia también fueron detectados en especias importadas desde China y Turquía. Cilantro molido, pimienta negra, curry, espirulina, semillas de lino, entre otros, que eran utilizados en la elaboración de helados, salsas, galletas, embutidos, dulces y más.

El uso de óxido de etilano está prohibido en Europa, tanto en alimentación, como en agricultura (como fitosanitario), como en la conservación o elaboración de comidas. Sin embargo, existe el riesgo de que se introduzcan en el mercado europeo ingredientes o productos contaminados procedentes de otros países. Por eso, la UE se rige bajo reglamentos y medidas para controlar todos los productos importados.

“Las alertas sanitarias ocurridas en los países de Europa derivaron de la presencia de rastros de oxido de etileno detectables analíticamente y que excedían el límite fijado para el residuo en productos tales como semillas de sésamo (0.05 mg/kg)”, explicó Susana Socolovsky, doctora en Ciencias Químicas de la UBA y científica especializada en Alimentos.

El pesticida fue detectado en lotes de semillas de lino de India.

¿Qué es el óxido de etileno?

Este compuesto “es un gas que se utiliza como agente esterilizante, especialmente en materiales de uso médico o en material de laboratorio, ya que es capaz de eliminar microorganismos”, detalló la especialista. Esto es posible porque ataca el ADN, lo que lo hace peligroso para la salud humana.

“El oxido de etileno es una sustancia cancerígena y mutagénica, y es importante evitar el contacto o la inhalación en el ambiente de trabajo, principalmente en laboratorios de esterilización de material médico y en las plantas químicas”, resaltó Socolovsky.

Pese a las advertencias, en algunos países como la India se utiliza con cierta frecuencia en el desarrollo de alimentos que luego se importan.

Los trabajadores de plantas químicas y centrales de esterilización de material médico donde se produce y utiliza el óxido de etileno son los más vulnerables.

“En Argentina no constituye un problema, los productos que están en el mercado no constituyen un riesgo para el consumidor, de modo que no es necesario generar una alarma”, aclaró la científica.

Los principales problemas para la salud humana derivados del uso del óxido de etileno no están relacionados con su ingesta, sino que afectan a las personas que trabajan con el mismo.

Los trabajadores de plantas químicas donde se produce o de centrales de esterilización de material médico son más vulnerables al compuesto en concentraciones elevadas. Pero es la exposición continuada a lo largo del tiempo (a partir de los 10 años), lo que puede llegar a derivar en un aumento del riesgo de desarrollar patologías como leucemia y linfoma.