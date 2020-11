No importa la época del año, la alimentación siempre es clave en nuestras vidas y la mejor forma de alcanzar su objetivo es que se realice de manera saludable para evitar enfermedades u otros problemas que aquejan al organismo.

Por eso mismo, vale la pena entender los consejos que aportan los especialistas sobre un tema tan importante para todos.

Para conocer sobre el tema, Crónica dialogó con la nutricionista Agustina Viavattene (M.N. 10.324) para conocer los pormenores de cómo alimentarse de forma correcta y además, tener un cuerpo espléndido: "La pirámide alimenticia ya no se usa más, esa que nos tenía acostumbrados que en la base de la alimentación tenía que ser el grupo de los cereales; ahora lo que está más estudiado, saludable y se recomienda a toda población es el plato saludable. Este plato es una gráfica de un plato donde la mitad tienen que ser vegetales y frutas, en los cuales hay todo tipo de vitaminas, oligoelementos, minerales. Depende del método de cocción, respecto del que uno recomienda que no se use el salteado o frito, y sí el grillado o la parrilla y darle sabor a todas esas verduras, comerlas con placer".

La profesional agregó que "del otro lado del plato hay menos de un cuarto que es el grupo de cereales, donde también se encuentran las legumbres, que no son muy consumidas en la Argentina y son importantes, como garbanzo, lentejas, porotos negros, blancos, verdes o rojos, y después tenemos dentro de este grupo lo que es la papa, batata, choclo y mandioca, que no entran en el grupo de vegetales porque tienen mayor contenido de hidratos de carbono, entonces su composición química es similar a un fideo, legumbre o polenta".

Aunque también existe otro grupo de alimentos, "como en otro porcentaje entran las carnes (pollo, cerdo, vacuna o pescado), huevos, leches, yogur, queso, frutos secos, aceites, semillas y una parte chica de grasas, dulces y azúcares".

¿Hay alimentos prohibidos?

Mucho se habla sobre alimentos peligrosos o prohibidos para el cuerpo, tema que la profesional no dejó de lado y del cual relató: "No hay ningún alimento que sea prohibido, todo va en las porciones y en las frecuencias en que uno lo consume. No hay alimentos que sean malignos, que nos hagan mal, sí uno tiene que dejar un poco de lado consumir tantos productos industrializados, tanta galletita, todo lo que uno encuentra empaquetado; a veces uno recurre mucho a eso, una milanesa de soja comprada o una hamburguesa en cajita que no sea casera, eso tiene sustancias dañinas a largo plazo, que no está prohibido pero hay dejarlo ocasionalmente".

En cuanto a las harinas y la polémica sobre si son beneficiosas para el organismo, Viavattene sostiene que "están en el grupo de los cereales, no está prohibido comer un plato de pastas, pero si uno consume pastas todos los días, se hace un exceso de hidratos de carbono y puede llevar a un sobrepeso. Uno tiene que comer variado, siempre respetando la mitad del plato de vegetales, si se quiere comer medio plato de pastas, hacerlo con alguna salsa con verduras o comer una ensalada antes y después esa porción de fideos o harina. Si comemos pizza, comer dos porciones, porque uno va a tener un peso y altura, y otro individuo otro, las porciones las adecua el nutricionista, que lo saca por cálculos, pero no hay malos alimentos, el tema es el exceso y siempre recurrir a harinas integrales, que nos van a aportar fibras".

No recomendada

Otro punto a tener muy en cuenta es la mezcla de comida "sana" con alcohol, algo que no termina de beneficiar del todo a quien las combina. "Lo ideal es el consumo de agua siempre, pero de alcohol lo que se puede tomar con moderación es el vino tinto, que nos va a aportar el resveratrol que son los polifenoles, que es un antioxidante que no está solamente en el vino tinto, ya que se pueden comer frutas, verduras (o cacao amargo) y obtenerlas de ahí. Pero si una persona está acostumbrada a tomar bebidas alcohólicas, sólo puede tomar dos copas si es varón y si es mujer tomar una, porque hombres y mujeres tenemos diferentes enzimas intestinales que metabolizan el alcohol. Si es varón y tiene hipertensión, disminuirlo a una copa. El permitido sería el vino tinto, no el blanco, pero hay otros alcoholes y bebidas que no son buenos para el cuerpo, el hígado, porque deshidrata y tiene sus calorías, ya que un mililitro de alcohol tiene 7 kilocalorías", argumentó la profesional especializada sobre el tema.

El etiquetado

Hay un ítem que pocos entienden y en el que otros no se fijan en lo más mínimo. Se trata de las etiquetas de los alimentos que uno suele ver cuando compra algún producto en un comercio, que según la nutricionista "están bastante confusos, la gente la lee, pero la verdad es que no lo entiende, a veces ni siquiera el profesional, es complicado, cuando uno ve un producto, el poder compararlo con otro", y finalizó diciendo a modo de advertencia que "hay mucha gente que no sabe que los ingredientes van de mayor a menor, entonces cuando leo un producto como cacao de una marca conocida, dice que es cacao, pero si uno da vuelta el paquete, el primer ingrediente que tiene es azúcar, después viene el caco; entonces, no es cacao lo que me estoy llevando. Todo esto genera confusión y la industria quiere que nos confundamos; y lo mismo que el café, hay muchos que son instantáneos que son a base de café, entonces cuando uno lee los ingredientes, el primero es azúcar o maltosa, y nos lo están vendiendo como café".

Aporte de vitaminas liposolubles

Si bien hay diversos tipos de vitaminas, una de esas franjas más reconocidas son las llamadas liposolubles, que tienen una base de alimentos y sus respectivas funciones que ayudan a nuestro organismo, y que a continuación se detalla cada subgrupo de estas.

Vitamina A: Está compuesta por pescados grasos (antioxidante), yema (mejora la vista), leche fortificada (ayuda en la inmunidad) y frutas y verduras (tienen un papel importante en el embarazo y la lactancia, y reducen el riesgo de cánceres y enfermedades cardiovasculares).

Vitamina E: La integran los aceites (antioxidante), frutos secos (rol protector en el desarrollo de enfermedades) y cereales integrales (reparan las membranas musculares).

Vitamina K: Aquí aparecen los vegetales de hojas verdes (importante para el mantenimiento de los huesos), aceites (coagulación de la sangre), tomate y legumbres.

Vitamina D: Sus integrantes son el pescado graso (mantiene la concentración de calcio y fósforo en los límites normales), leche fortificada (previene enfermedades autoinmunes), huevo (regula el crecimiento y desarrollo celular) e hígado.

Etiqueta negra

Un tema que se trató en varios países y que en nuestro país ya tiene media sanción es la “Ley de Etiquetado Frontal”, de la cual la doctora Viavattene indicó que “se está luchando hace años con el etiquetado frontal de alimentos, que es un octágono color negro que está implementado en México, Chile, Perú y Uruguay, en cada país tiene su legislación y son similares entre todos, y aquí queremos copiar el modelo chileno, que tuvo buenos resultados.

Chile tenía una obesidad grande en su población, y bajaron los índices con esta implementación, en la Argentina las encuestas de exceso de peso dice que tenemos 67,9%”.

La profesional agregó que “necesitamos leyes fuertes para cambiar estos hábitos que no son

saludables, y somos una población que compramos mucha comida industrializada, perdimos un poco el casero. Ya tuvo media sanción y corría peligro que la modifiquen pero no la tocaron, y hay que esperar la otra parte”.

Consultada sobre qué es, la nutricionista dijo que “es una etiqueta que dice si el producto tiene exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares o sodio, si ese paquete tiene el sello, esa industria tendría que pagar un impuesto que estaría destinado a productos saludables; en comedores escolares, bufés o quioscos, si algún producto tiene esos sellos, no podrá ser comercializado”.

Aunque “habrá productos que estarán exentos, como la leche, que tiene mucha grasa saturada pero que no va a tener el sello porque tiene otros beneficios”.

G.A.