Estelle Wignall, de Manchester, Inglaterra, tenía 22 años cuando notó sus síntomas en un prospecto de farmacia. La joven recepcionista había visitado a su médico de cabecera luego de comenzar a experimentar cansancio e hinchazón en su abdomen. Los médicos le dijeron que tenía síndrome de intestino irritable, le dieron una lista de medicamentos y la enviaron a su casa.

Tres meses después, Wignall fue diagnosticada con un cáncer de ovario que la terminaría matando. "Me diagnosticaron por primera vez cuando tenía solo 22 años después de que me acostaran en el piso de mi habitación con dolor. Simplemente no podía moverme y me llevaron de urgencia al hospital donde primero pensaron que tenía una enfermedad pélvica inflamatoria", contó a los medios locales.

.

"Fui a la farmacia para comprar mi medicamento y por casualidad tomé un folleto sobre el cáncer de ovario. Fui a casa y lo leí y le dije a mi mamá que sabía que eso era lo que tenía. Tres meses después, un escáner mostró que tenía un tumor grande, del tamaño de una sandía", agregó la mujer, quien falleció esta semana a los 27 años de edad.

Luego de su primer diagnóstico de cáncer, Wignall se sometió a una operación que le extirpó el tumor, su ovario derecho y su trompa de Falopio, seguido por varias sesiones de quimioterapia. Luego de terminar su tratamiento, Wignall tocó la campana en el hospital de su ciudad para celebrar su diagnóstico libre de cáncer, se recuperó por completo, comenzó un trabajo de recepcionista y se casó con su esposo Mike, de 26 años, en junio de 2019.

La pareja se casó en 2019, cuando Wignall recibió su diagnóstico libre de cáncer.

Contra toda predicción, Wignall logró concebir y llevar a término un embarazo con un solo ovario, para dar a luz a su hija Brooke en mayo de 2020. Estaba trabajando, criando a su hija, viviendo junto al hombre de sus sueños y pensando en comprar una casa. Todo parecía perfecto.

Siete meses después del nacimiento de su hija, Estelle se dio cuenta de algo desgarrador: había comenzado a mostrar los mismos síntomas que tenía cuando le diagnosticaron cáncer por primera vez. Luchando a cada paso con el colapso del sistema sanitario por la pandemia del coronavirus, Wignall empujó por más pruebas hasta que recibió su diagnóstico: el cáncer había regresado.

Al conocer su diagnóstico, Wignall se rehusó a perderse la infancia de su hija.

"Cuando me diagnosticaron, 16 meses después de mi primera cita de seguimiento, ya estaba creciendo y era agresivo y se había extendido a mis pulmones y pelvis. Tenía miedo de que ni siquiera llegaría a Navidad el año pasado con mi pareja y mi niña", afirmó en ese entonces.

Su tratamiento comenzó en enero, pero el tumor se había extendido a su hígado y pulmones, haciéndolo terminal. Mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer por segunda vez, Wignall compartía su lucha contra el cáncer desde una página de Facebook con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de ovarios. "He tenido seis rondas de quimioterapia y dos cirugías hasta ahora y me extirparon el tumor en el pulmón", compartió en la red social a finales de 2021.

Al momento de su segundo diagnóstico, su cuerpo estaba más frágil y no pudo completar su tratamiento.

"Me han dicho que me quedan dos tres años de vida, pero me niego a aceptar eso, quiero ver crecer a mi hija y que al menos se acuerde de mí", agregó. Además de su propia experiencia con el cáncer, Wignall utilizó su plataforma para expresar sus dudas sobre el Servicio Nacional de Salud británico: "Me siento como porque soy terminal y la etapa cuatro, el NHS prácticamente me ha descartado".

Trágicamente, Wignall murió en las primeras horas del miércoles 30 de marzo, a la edad de 27 años. Al anunciar su muerte en la página de Facebook llamada 'Estelle: concientización sobre el cáncer de ovario', la madre de Wignall escribió: "Es con gran pesar que quiero que todos ustedes sepan que mi hermosa hija falleció a las 2:40 am. Ahora está en paz".

"Gracias a todos por el apoyo que le han mostrado durante los últimos 12 meses. Luchó hasta el final como la pequeña guerrera que era. Descansa en paz, hermosa".