Jugadores Anónimos define a la ludopatía como "una enfermedad de naturaleza progresiva e incurable". La adicción al juego muchas veces se relaciona con una moral torcida o una voluntad débil, pero expertos reconocen que se trata de una patología médica como cualquier otra, contra la cual la voluntad humana solo puede llevarnos tan lejos.

La pandemia del coronavirus trajo un alivio para aquellos que caminaban la cuerda entre pasatiempo y adicción, con el cierre de los casinos, carreras y bingos en acuerdo con las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Pero los meses pasaron, las "vacaciones" se extendieron y el aburrimiento comenzó a asentarse. Allí llegaron las apuestas online.

"Ya no necesitan ni siquiera desplazarse, ni al hipódromo, ni al bingo, ni a nada de todo eso", resaltó la psiquiatra Geraldine Peronacce en diálogo con Telenoche. "Pueden apostar en línea las 24 horas, los 365 días del año". Sin el límite espacial y con la gracia de la apuesta a un click, el peligro de caer en la adiccion es más fuerte que nunca.

"El gran problema mio fue tener el casino en el celular", admitió el periodista y conductor Cayetano al programa de noticias. "Yo te digo 'esperá un minutito que tengo que hacer un llamadito'. Voy, vuelvo, seguimos charlando y no te diste cuenta, nadie se dió cuenta que acabo de apostar 50 mil pesos".

¿Cuándo deja de ser un juego?

La adicción al juego incrementó durante la pandemia con la proliferación de apuestas online.

Existen tres tipos de jugadores en el mundo de las apuestas: el jugador social, que juega por entretenimiento y puede detenerse cuando quiere; el jugador problema, que puede endeudarse jugando pero continúa atendiendo a su familia y al trabajo, llevando una vida normal; y el jugador patológico, que posee una dependencia emocional del juego, siéndole imposible resistir los impulsos de jugar.

Es el carácter anímico de la ludopatía la que la vuelve una enfermedad peligrosa e imposible de curar. Cuando una persona cruza la línea invisible del juego incontrolado irresponsable, todo lo demás pasa a segundo plano. Relaciones, trabajo, familia; la adicción causa "problemas cada vez más graves y persistentes y que afectan a cualquier aspecto de su vida", explica Jugadores Anónimos.

Existen diferentes factores que se identificaron, a lo largo de los años, como causantes de la ludopatía. Desde la psicología se dice que los ludópatas tienen una "estructura de personalidad adictiva" que comparten con los alcohólicos, los adictos a las drogas o los cleptómanos. Otros, basándose en la química cerebral, hablan de un déficit de norepinefrina, serotonina o anomalías en la corteza prefrontal.

Pero lo cierto es que cada persona cae por algo diferente. Y depende de cada uno volver a salir. Como sucede al enfrentar cualquier adicción, el primer paso es reconocer que aquello que pensé me traía alegría, me está haciendo daño. Como aclara Jugadores Anónimos, el tratamiento médico "no funciona si la persona se niega a encarar los hechos relacionados con esta enfermedad tal y como son".

Si estás sufriendo una adicción al juego, pedí ayuda. En Ciudad de Buenos Aires podés comunicarte por teléfono con la línea 108, opción 3. También podés contactarte con Jugadores Anónimos al 1544126745.