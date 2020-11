El anuncio de la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para detener el avance del coronavirus abrió el debate respecto de su eficacia y los plazos de los ensayos clínicos realizados hasta el momento. De todas maneras y a pesar de los cuestionamientos iniciales sobre su desarrollo, lo cierto es que, al igual que ocurre con el resto de las candidatas, la Sputnik V aún está en fase III.

Hasta el momento, hay más de 180 vacunas siendo testeadas, con once en ensayos clínicos de fase III en marcha, y el país ha adquirido otras vacunas, desarrolladas en otros países. Algunas de ellas, incluida la Sputnik V, comenzaron la producción de dosis sin tener aún los resultados de la tercera etapa de pruebas. Aunque esto significa un riesgo para los laboratorios (en el caso de que su candidata no resulte efectiva), el objetivo es contar con una buena cantidad de vacunas listas para aplicar, una vez obtenida la aprobación de los diferentes organismos responsables, entre ellos en Anmat, que es el ente nacional.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, destacó hace unas semanas que, si bien los científicos están trabajando para desarrollar una vacuna más rápido que nunca, "el proceso para garantizar su seguridad y eficacia no ha cambiado".

El recorrido de la Sputnik V arrancó el 11 de agosto de 2020, cuando Rusia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna contra la Covid-19, que se basa en dos vectores de adenovirus, fue desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya, y financiada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), el fondo soberano de inversión del país.

La Sputnik V genera anticuerpos contra el virus y no registró efectos adversos, según revelaron los ensayos clínicos de los investigadores rusos que publicaron en septiembre sus resultados preliminares en la revista médica británica The Lancet. El equipo de expertos que trabajan en la vacuna rusa halló que las dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de la candidata son "seguras", porque no presentaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días e indujeron respuestas de anticuerpos contra la glicoproteína del SARS-CoV-2 en los 76 participantes en un plazo de 21 días.

Los resultados secundarios de los ensayos también sugieren que la Sputnik V produce, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas. Los ensayos clínicos de fase I y II se completaron el 1 de agosto, el 11 del mismo mes la vacuna recibió el certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia y el día 25 se iniciaron ensayos clínicos posteriores al registro de la vacuna en los que participan actualmente más de cuarenta mil personas en Rusia y Bielorrusia.