Argentina ya realiza en el país todos los estudios de compatibilidad de donantes de médula ósea

Los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea tienen ahora más posibilidades de encontrar un donante compatible. El Laboratorio Nacional de Inmunogenética del INCUCAI ya procesa dentro del país, sin depender de laboratorios del exterior, todas las muestras que recibe para su tipificación: el estudio genético que permite determinar si un potencial donante es compatible con un paciente.

Así lo señaló Mario Lugones, quien remarcó que el laboratorio "alcanzó la capacidad de realizar íntegramente en Argentina la tipificación de los donantes de médula ósea, sin depender de laboratorios del exterior". Y agregó: "Esto se demuestra en resultados: en 2025 alcanzamos el récord de 1.510 trasplantes".

La incorporación de equipamiento automatizado y la estandarización de los procedimientos permitieron casi triplicar la cantidad de muestras procesadas entre 2024 y 2025, con más de 20.000 analizadas hasta el momento. Según destacó Lugones, este trabajo "permite incorporar a los donantes argentinos a la red internacional y ampliar las posibilidades de encontrar compatibilidad para cada paciente".

El funcionario también puso el foco en la gestión del organismo: "Fortalecemos la eficiencia y la transparencia del INCUCAI para que los recursos se concentren en lo más importante: que quienes esperan un trasplante tengan más oportunidades y puedan recibir el tratamiento que necesitan en nuestro país".

Cómo registrarse como donante

Desde el año pasado, anotarse es más sencillo. Una muestra tomada con un hisopo del interior de la boca alcanza para obtener la información genética necesaria mediante un procedimiento rápido, seguro y no invasivo, que se suma a la extracción de sangre habitual.

Quienes quieran sumarse pueden encontrar más información en el sitio oficial: argentina.gob.ar/donar-medula.