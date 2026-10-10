El Síndrome del Corazón Roto: la relación entre el sistema cardiovascular y las emociones

Imaginemos que un paciente es conducido al sector de urgencias de un hospital con síntomas de un infarto: padece dolor opresivo en el pecho y le falta el aire. De inmediato se le realiza un electrocardiograma y este procedimiento arroja resultados alarmantes.

Con rapidez, los médicos se movilizan para efectuar un cateterismo de emergencia. Su objetivo es destapar las arterias. Pero, de repente, llega la sorpresa: descubren que las arterias de la persona están totalmente limpias. No hay obstrucciones, trombos ni restos de grasa. ¿Cómo puede ocurrir que el corazón colapse críticamente si todo se advierte perfecto?

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La respuesta no está en el colesterol, sino en un asunto emocional. Es El Síndrome de Takotsubo, al que también se lo conoce como El Síndrome del Corazón Roto.

Ante una situación física o emocional de gran estrés, la mente de inmediato la procesa mediante el sistema límbico (encargado de la memoria y las emociones) y la amígdala cerebral (procesadora del miedo y la ansiedad).

Esto pone en marcha el mecanismo de lucha o huida, activando drásticamente nuestro sistema nervioso simpático, el cual utiliza la mayor cantidad de energía disponible en el cuerpo para afrontar el peligro.

En escasos minutos, la sangre empieza a poblarse en forma masiva de un grupo de hormonas denominado catecolaminas (especialmente la adrenalina y la noradrenalina, segregadas por las glándulas suprarrenales, situadas justo sobre los riñones).

¿Qué les sucede a estos pacientes?

Los niveles de adrenalina y noradrenalina pueden ser hasta 30 veces más altos que los de una persona en reposo, e incluso superiores a los que se registrarían en un infarto común. El corazón tiene "antenas" específicas para captar la adrenalina, denominadas receptores beta.

Sin embargo, no están distribuidos de manera uniforme: la mayor cantidad de estas antenas se concentra en la punta del corazón (el ápex). A raíz de esta descarga masiva, la punta del corazón busca protegerse del impacto tóxico: entumeciéndose y expandiéndose de forma pasiva. Mientras tanto, la base del corazón (donde hay menos antenas) reacciona llevando a cabo contracciones que son exageradamente fuertes.

Origen del término y pronóstico

En 1990, un grupo de cardiólogos japoneses liderados por el doctor Hikaru Sato observó que un corazón atrapado en esta tormenta adquiría una forma similar a una vasija tradicional que los pescadores usan para la pesca de pulpos. A estas vasijas se las conoce como takotsubo: una trampa de cerámica que tiene un cuello muy angosto y una base redondeada.

A pesar de la gravedad del cuadro agudo, El Síndrome de Takotsubo es reversible. Una vez que la tormenta de hormonas pasa y los receptores se recuperan, las funciones cardíacas tienden, con frecuencia, a normalizarse por completo en dos a cuatro semanas, sin dejar cicatrices en el músculo.

En resumen: una situación emocional violenta origina una tremenda descarga química que "aturde" de manera temporal al corazón, simulando un infarto sin que existan arterias tapadas.

Las personas en riesgo

Las mujeres mayores de cincuenta años que ya atravesaron la menopausia son muy propensas a estas patologías. Ello se debe a la caída de los estrógenos en el organismo (las hormonas sexuales).

Ocurre que los estrógenos obran como protectores del corazón y también de los vasos sanguíneos. Ante una disminución de estrógenos, el músculo cardíaco se vuelve más vulnerable cuando surge una descarga violenta de adrenalina.

A su vez, personas con problemas de ansiedad, depresión o enfermedades neurológicas severas (como la epilepsia) tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer El Síndrome del Corazón Roto al originarse una situación de estrés elevado.

El Síndrome de Takotsubo es el claro ejemplo de que la salud mental y la de nuestros corazones no transitan por caminos separados. Cuidar las emociones también es proteger el miocardio.

Por F.V.