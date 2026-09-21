Con un neuronavegador, el Garrahan le extirpó un tumor cerebral a una niña de 10 años por la nariz

El Hospital Garrahan logró extirpar un tumor ubicado en la base del cráneo a una niña de 10 años a través de las fosas nasales, sin necesidad de realizar una apertura convencional del cráneo. La intervención estuvo a cargo de los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología, que llevaron adelante un abordaje endoscópico endonasal.

Se trata de una práctica poco frecuente en pediatría que reduce la invasividad del procedimiento y favorece la recuperación posoperatoria de los pacientes.

La cirugía requirió el uso del neuronavegador, un equipamiento incorporado el año pasado que permite localizar con precisión el tumor y las estructuras anatómicas durante la intervención.

Modernización de los quirófanos

Desde el hospital señalaron que los quirófanos del Garrahan atraviesan un proceso de modernización, con inversión en equipamiento de última generación. Según indicaron, esa incorporación de tecnología, junto con la eficiencia de los equipos de trabajo, permite ampliar la capacidad del centro para realizar intervenciones de alta complejidad y mejorar la atención de los niños que llegan desde todo el país.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, se refirió a la intervención y la enmarcó en ese proceso de transformación: "La transformación del Garrahan se traduce en mejores tratamientos para los chicos". En la misma línea, remarcó que cuando los recursos se administran con eficiencia, los profesionales cuentan con mejores herramientas y el hospital amplía su capacidad para realizar intervenciones de alta complejidad.