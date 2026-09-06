Dormir mal arruina tu vida sexual: el factor clave que casi nadie tiene en cuenta

Este 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo, una fecha que combina la posición "69" (por la conjunción del día 6 y el mes 9) con la promoción de la salud sexual. Y en esa línea, hay un factor que suele quedar fuera de la conversación pese a su enorme peso en la vida íntima: dormir bien.

Una vida sexual saludable y plena es clave para el bienestar de las personas, pero para que sea satisfactoria hay un aspecto que no siempre se tiene en cuenta: el buen descanso. Este factor influye en el sexo porque la producción hormonal, y de testosterona en particular, está regulada por los ritmos circadianos: ciclos biológicos de casi 24 horas que sincronizan distintas funciones del cuerpo de acuerdo a la luz y la oscuridad.

La mayor concentración de testosterona en sangre se registra en las primeras horas de la mañana, producto de la actividad que ocurre durante el sueño. Por eso, dormir bien es un puntal a la hora de la actividad sexual.

Qué dice la ciencia: menos sueño, menos deseo

Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que los hombres que duermen menos de 5 horas diarias producen niveles de testosterona marcadamente más bajos que quienes alcanzan las horas recomendadas. Esto puede derivar en déficits anímicos y energéticos, además de una disminución de la libido que, en casos extremos, puede transformarse en disfunción eréctil.

De ahí la importancia de cuidar la higiene del sueño, no solo por la vida sexual sino por la calidad de vida en general.

El colchón, más importante de lo que parece

Un estudio de la Universidad de Bolonia sumó que la elección del colchón es clave para mejorar la calidad del sueño. El licenciado Mariano Natan Zaltkes, especialista en calidad de sueño, sostuvo que "un colchón adecuado es la base sobre la que el cuerpo realiza todos sus procesos de recuperación nocturna. Cuando no ofrece el soporte correcto, el sueño se fragmenta y el organismo no puede cumplir con las funciones que reserva para la noche".

Y puntualmente sobre la vida íntima, fue gráfico: "Si en un encuentro sexual el colchón hace ruido, causa dolor lumbar, tiene mal olor o pinchan los resortes, la experiencia se empaña y apaga el deseo. Tamaño, espesor y hasta temperatura son factores a tener en cuenta a la hora de elegir".

Consejos para descansar mejor (y potenciar el deseo)

Otro elemento central es la regularidad de horarios: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, es uno de los factores con más respaldo para mantener el sueño estable. También ayuda reducir la exposición a la luz azul de las pantallas, que altera la producción de melatonina, la hormona del descanso. La temperatura ambiente ideal, en tanto, se ubica entre los 18 y 20 grados.

Un punto extra: hay que evitar el consumo excesivo de alcohol y café antes de dormir. El primero induce a la somnolencia pero fragmenta el sueño en la segunda mitad de la noche, suprimiendo la fase REM. El segundo tiene efectos que duran entre 5 y 6 horas, por lo que un café a las 6 de la tarde todavía golpea a la medianoche.

Finalmente, el ejercicio físico mejora la calidad del sueño profundo y tiene efecto sobre los niveles de testosterona. Entre las prácticas más recomendadas están el yoga, la caminata o el trote suave y el entrenamiento de fuerza. Eso sí: el exceso de cardio de alta intensidad puede tener el efecto contrario.