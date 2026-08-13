El Garrahan renovó su laboratorio con una inversión de más de $80 millones

El Hospital Garrahan incorporó cinco centrífugas de última generación a sus laboratorios, un equipamiento clave para el procesamiento diario de muestras biológicas que demandó una inversión superior a los $80 millones.

Se trata de equipos esenciales para separar los componentes de la sangre y de otros líquidos biológicos antes de su análisis. Con esta tecnología, el hospital puede procesar entre 250 y 300 muestras por día con mayor precisión y seguridad. Al ser de última generación, además, los nuevos aparatos agilizan los procesos, reducen el riesgo de errores y brindan mayor protección al personal que trabaja en el laboratorio.

Parte de la modernización del hospital

Desde el Garrahan enmarcaron la compra dentro del proceso de actualización que atraviesa la institución, con el objetivo de consolidarse como el mejor hospital pediátrico de América Latina, un lugar de referencia que ya le valió reconocimiento internacional como uno de los centros pediátricos mejor equipados de la región.

MÁS EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS CHICOS EN EL GARRAHAN



La transformación del Garrahan se traduce en mejores condiciones para los chicos y herramientas clave para su equipo de salud. Con una inversión superior a los $80 millones, el hospital incorporó cinco... https://t.co/3jpX8hRnUT August 13, 2026

"Renovamos equipamiento clave del laboratorio", señalaron desde el hospital, que definió la incorporación como parte de "un hospital que se actualiza y crece".

La mirada de Lugones

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó que la incorporación se traduce en "mejores condiciones para los chicos y herramientas clave para su equipo de salud".

En esa línea, el funcionario vinculó la compra con la gestión de recursos: "Cuando los recursos se administran con eficiencia, vuelven a las instituciones en tecnología, obras y equipamiento", sostuvo, y reafirmó el objetivo de construir "el mejor hospital pediátrico de América Latina".