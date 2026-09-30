Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 30 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
OBRAS EN SALUD

El Garrahan renovó sus estaciones de enfermería: más luz, computadoras y sectores seguros para preparar medicación de alto riesgo

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó que el orden de las cuentas permite destinar recursos a lo más importante: la atención de los chicos y las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Hospital Garrahan presentó las nuevas estaciones de trabajo de su equipo de enfermería, que ahora cuentan con mejor iluminación, computadoras para consultar las indicaciones médicas y sectores específicos para preparar medicación de alto riesgo con mayor seguridad.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró la renovación y la vinculó con el manejo de los recursos públicos. "Gracias al orden de las cuentas, podemos destinar los recursos a lo más importante: la atención de los chicos y las condiciones de los equipos de salud", afirmó.

Lugones remarcó además el rol del personal de enfermería en el funcionamiento diario del hospital pediátrico. Según explicó, estos equipos son parte de quienes sostienen la atención del Garrahan todos los días, y las obras responden a sus necesidades para que puedan desarrollar en mejores condiciones una tarea fundamental: el cuidado de los niños.

Un plan de obras de más de 30 mil millones de pesos

Desde el hospital señalaron que se trata de "una inversión que se tendría que haber hecho hace años" y que la refacción fue pensada a partir de las necesidades de quienes utilizan esos espacios.

Las nuevas estaciones de enfermería forman parte de un plan de obras que supera los 30 mil millones de pesos. "El Nuevo Garrahan cuida a su personal e invierte donde importa: la salud de los niños", destacaron desde la institución.

Esta nota habla de:
    1
    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
    ANOTÁ

    Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

    2
    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados
    NOVEDAD

    Santilli y Pettovello cambian el bono de octubre para jubilados

    3
    ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?
    RESPALDO

    ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

    4
    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados
    ENTERATE

    Pettovello y Milei confirmaron un beneficio que alivia el bolsillo de los jubilados

    5
    Con el bono de $70.000: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en octubre?
    NUEVO MONTO

    Con el bono de $70.000: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en octubre?