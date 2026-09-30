El Garrahan renovó sus estaciones de enfermería: más luz, computadoras y sectores seguros para preparar medicación de alto riesgo

El Hospital Garrahan presentó las nuevas estaciones de trabajo de su equipo de enfermería, que ahora cuentan con mejor iluminación, computadoras para consultar las indicaciones médicas y sectores específicos para preparar medicación de alto riesgo con mayor seguridad.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró la renovación y la vinculó con el manejo de los recursos públicos. "Gracias al orden de las cuentas, podemos destinar los recursos a lo más importante: la atención de los chicos y las condiciones de los equipos de salud", afirmó.

MEJORES ESPACIOS DE TRABAJO PARA EL EQUIPO DE SALUD DEL GARRAHAN



Gracias al orden de las cuentas, podemos destinar los recursos a lo más importante: la atención de los chicos y las condiciones de los equipos de salud.



Hoy los enfermeros del Garrahan cuentan con espacios de... https://t.co/FN0pOKXI97 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 30, 2026

Lugones remarcó además el rol del personal de enfermería en el funcionamiento diario del hospital pediátrico. Según explicó, estos equipos son parte de quienes sostienen la atención del Garrahan todos los días, y las obras responden a sus necesidades para que puedan desarrollar en mejores condiciones una tarea fundamental: el cuidado de los niños.

Un plan de obras de más de 30 mil millones de pesos

Desde el hospital señalaron que se trata de "una inversión que se tendría que haber hecho hace años" y que la refacción fue pensada a partir de las necesidades de quienes utilizan esos espacios.

Las nuevas estaciones de enfermería forman parte de un plan de obras que supera los 30 mil millones de pesos. "El Nuevo Garrahan cuida a su personal e invierte donde importa: la salud de los niños", destacaron desde la institución.