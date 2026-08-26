El Hospital El Cruce se suma a la red nacional de atención del ACV

El Hospital El Cruce de Florencio Varela se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del ACV, la red que busca coordinar los distintos niveles de atención para reducir los tiempos de respuesta frente a un accidente cerebrovascular y, así, salvar vidas.

Con esta incorporación, el hospital recibirá las alertas del Código de ACV Nacional, organizará las derivaciones según la complejidad de cada caso y atenderá a los pacientes que requieran intervenciones de alta complejidad. Además, articulará el trabajo de los centros asociados y los sistemas prehospitalarios de la región.

PREVENIR Y ACTUAR A TIEMPO FRENTE AL ACV PARA SALVAR VIDAS



La primera herramienta frente al accidente cerebrovascular es la prevención. Controlar la presión arterial y la diabetes, no fumar y mantener hábitos saludables reduce el riesgo. Pero cuando ocurre, cada minuto cuenta:... https://t.co/BVlshv31Tc — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 26, 2026

El anuncio fue difundido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien remarcó que ante un ACV "cada minuto cuenta" y que acortar los tiempos de atención puede salvar vidas y disminuir las secuelas.

Prevención y actuación a tiempo

Desde la cartera sanitaria subrayaron que la primera herramienta frente al accidente cerebrovascular es la prevención: controlar la presión arterial y la diabetes, no fumar y mantener hábitos saludables reduce el riesgo de sufrirlo. Pero cuando ocurre, cada minuto es clave para limitar el daño.

En esa línea, el Ministerio recordó que el ACV pasó a ser un evento de notificación obligatoria y que el programa apunta a organizar las capacidades existentes y coordinar la atención entre los distintos niveles del sistema para anticipar riesgos y dar una respuesta más eficaz.

Una red que sigue creciendo

La incorporación del Hospital El Cruce se suma a las del Hospital Posadas, el PAMI y el municipio de Tres de Febrero. El objetivo, señalaron, es ampliar una red que integre las capacidades disponibles y articule los distintos niveles para que, ante una emergencia, los pacientes reciban la atención que necesitan de manera más rápida y eficiente.