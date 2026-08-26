Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 26 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
PROGRAMA NACIONAL

El Hospital El Cruce se suma a la red nacional de atención del ACV

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que el centro de Florencio Varela se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del ACV. Recibirá las alertas del Código de ACV Nacional y atenderá los casos de alta complejidad de la región.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Hospital El Cruce de Florencio Varela se incorporó al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del ACV, la red que busca coordinar los distintos niveles de atención para reducir los tiempos de respuesta frente a un accidente cerebrovascular y, así, salvar vidas.

Con esta incorporación, el hospital recibirá las alertas del Código de ACV Nacional, organizará las derivaciones según la complejidad de cada caso y atenderá a los pacientes que requieran intervenciones de alta complejidad. Además, articulará el trabajo de los centros asociados y los sistemas prehospitalarios de la región.

El anuncio fue difundido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien remarcó que ante un ACV "cada minuto cuenta" y que acortar los tiempos de atención puede salvar vidas y disminuir las secuelas.

Prevención y actuación a tiempo

Desde la cartera sanitaria subrayaron que la primera herramienta frente al accidente cerebrovascular es la prevención: controlar la presión arterial y la diabetes, no fumar y mantener hábitos saludables reduce el riesgo de sufrirlo. Pero cuando ocurre, cada minuto es clave para limitar el daño.

En esa línea, el Ministerio recordó que el ACV pasó a ser un evento de notificación obligatoria y que el programa apunta a organizar las capacidades existentes y coordinar la atención entre los distintos niveles del sistema para anticipar riesgos y dar una respuesta más eficaz.

Una red que sigue creciendo

La incorporación del Hospital El Cruce se suma a las del Hospital Posadas, el PAMI y el municipio de Tres de Febrero. El objetivo, señalaron, es ampliar una red que integre las capacidades disponibles y articule los distintos niveles para que, ante una emergencia, los pacientes reciban la atención que necesitan de manera más rápida y eficiente.

Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"
CAMPEÓN

Un therian ganó el primer torneo de "farmear aura" en Tucumán: se llama "el KaKas" y se reconoce "medio rarito"

3
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

4
Adelanto del calendario de pagos de septiembre para jubilados con DNI de 0 a 9
ATENCIÓN

Adelanto del calendario de pagos de septiembre para jubilados con DNI de 0 a 9

5
Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026
NOVEDAD

Una decisión determinante del Gobierno modifica las jubilaciones de ANSES desde septiembre 2026

Últimas noticias de Ministerio de Salud