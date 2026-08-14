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Viernes, 14 de agosto de 2026

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SALUD PÚBLICA

El Hospital Posadas sumó 12 estaciones de anestesia para cirugías más seguras

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que el ordenamiento de las cuentas hizo posible la incorporación con los bebés y los niños como los principales beneficiados.

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció que el Hospital Posadas incorporó 12 nuevas estaciones de anestesia, un equipamiento de última generación destinado a que las cirugías se realicen con mayor precisión y seguridad. Según remarcó, la inversión fue posible gracias al ordenamiento de las cuentas y a la gestión eficiente de los recursos en los hospitales nacionales.

El funcionario subrayó que los nuevos equipos benefician especialmente a bebés y niños, al permitir un control más fino durante las intervenciones. "Ordenar y administrar con eficiencia se traduce en mejoras concretas", planteó Lugones, en línea con el rumbo que la cartera sanitaria impulsa dentro del Gobierno.

Tecnología de última generación para el quirófano

Las nuevas estaciones administran gases y oxígeno con precisión, controlan la ventilación y monitorean los signos vitales en tiempo real. A la vez, optimizan el uso de los insumos en cada cirugía, lo que garantiza un entorno quirúrgico más seguro y una mayor eficiencia operativa.

Desde el propio hospital destacaron el alcance de la incorporación. El anestesiólogo Mariano Spangenberg (MN 199831) explicó que los equipos suman "mayor seguridad a la hora de las cirugías" y permiten una ventilación protectiva y un control más fino de la anestesia. En esa línea, señaló que la población neonatal es la más beneficiada por esta tecnología.

Con equipamiento moderno, el Ministerio de Salud busca fortalecer los hospitales nacionales, brindar más herramientas a los equipos de salud y mejorar la atención de los pacientes.

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