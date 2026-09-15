El Malbrán participará de un estudio internacional sobre la vacuna contra el neumococo

La ANLIS Malbrán participará de un estudio internacional observacional multicéntrico de fase IV para evaluar la efectividad de la vacuna conjugada 20-valente (PCV20) en la prevención de la enfermedad neumocócica invasiva en niños menores de 5 años. Será el único instituto científico de América Latina que forme parte de la investigación, junto a centros especializados de Estados Unidos, Israel y Europa.

El estudio fue encomendado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y se realizará en coordinación con P95 Julius Clinical, organización especializada en investigación clínica, epidemiología y generación de evidencia del mundo real, y con Pfizer, desarrolladora de la PCV20.

Qué se evaluará con la vacuna PCV20

La investigación permitirá evaluar la efectividad de la vacuna para prevenir la enfermedad neumocócica invasiva en menores de 5 años en condiciones reales de uso, con el esquema de tres dosis que se aplica en Argentina.

Al tratarse de un estudio de fase IV, se desarrolla luego de la autorización de la vacuna y permitirá analizar su impacto en poblaciones amplias y en condiciones reales de atención y vigilancia.

EL MALBRÁN, JUNTO A CENTROS DE ESTADOS UNIDOS, ISRAEL Y EUROPA EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE VACUNAS



El Malbrán participará, junto a centros especializados de Estados Unidos, Israel y Europa, de un estudio internacional sobre la vacuna contra el neumococo PCV20. La vacuna ya está... https://t.co/zdOAFcRN9N — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 15, 2026

La PCV20 ya está autorizada, cuenta con estudios que respaldan su seguridad y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación. Desde 2025 comenzó a reemplazar a la vacuna neumocócica conjugada 13-valente (PCV13) en Argentina.

La PCV20 amplía la cobertura de la PCV13 al incorporar siete serotipos adicionales y se aplica bajo un esquema de tres dosis (2+1), a los 2, 4 y 12 meses de edad.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó además que la investigación clínica representa una de las actividades que concentra mayor cantidad de inversiones en investigación y desarrollo (I+D) en Argentina, con potencial para generar empleo de calidad y poner en valor el conocimiento y la experiencia de los profesionales del país.

"Bajo la conducción del presidente Javier Milei impulsamos su desarrollo por su aporte a la salud de los argentinos y su papel como motor de crecimiento de la economía", completó el ministro.