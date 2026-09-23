El Malbrán refuerza el control del agua en centros de diálisis para prevenir riesgos en pacientes

El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, a través de su Laboratorio de Bacteriología Sanitaria, refuerza la vigilancia microbiológica del agua utilizada para procedimientos de hemodiálisis, con el objetivo de ampliar su capacidad de respuesta ante posibles eventos de contaminación y prevenir riesgos para la seguridad de los pacientes.

Los servicios de diálisis realizan controles internos diarios sobre los sistemas de tratamiento y distribución del agua y sobre el equipamiento. A eso se suma ahora el control externo que aporta el Malbrán, que analiza las muestras con tecnología específica -como la espectrometría de masas MALDI-TOF- para detectar, identificar y caracterizar los microorganismos presentes.

"Una exposición muy superior a la de una persona sana"

La directora de la ANLIS Malbrán, Dra. Claudia Perandones, explicó que el agua utilizada en hemodiálisis es un componente esencial del procedimiento: durante una semana, un paciente puede entrar en contacto con alrededor de 360 litros de agua, muy por encima de los 14 a 21 litros semanales que consume habitualmente una persona sana.

"Asegurar su calidad microbiológica es fundamental para la seguridad del paciente y contribuye a reducir la probabilidad de brotes e internaciones. Este trabajo requiere una vigilancia sostenida que permita detectar tempranamente situaciones de contaminación y actuar de manera oportuna", remarcó Perandones.

Tecnología de alta resolución

El análisis combina técnicas de microbiología convencional con herramientas más específicas, como la espectroscopía infrarroja (IR), la espectrometría de masas MALDI-TOF y, cuando la situación epidemiológica lo requiere, la secuenciación de genoma completo (WGS). Estas metodologías permiten comparar los microorganismos hallados en el agua con aislamientos clínicos de pacientes, especialmente ante la sospecha de un brote.

"La integración de estas metodologías aporta información de alta resolución para evaluar la relación entre los aislamientos y determinar si podrían corresponder a una misma población bacteriana persistente o a eventos independientes de contaminación", señaló el Dr. Diego Ruggeri, jefe del Laboratorio de Bacteriología Sanitaria.

Más de 3.300 muestras analizadas

Durante 2025 y lo que va de 2026, el Malbrán analizó 3.335 muestras provenientes de 37 centros entre servicios de diálisis, unidades nefrológicas, hospitales y sanatorios de distintos puntos del país.

Uno de los focos de atención son los bacilos Gram negativos no fermentadores, capaces de persistir en ambientes acuáticos y formar biofilms en las superficies internas de los sistemas. Su detección puede orientar la investigación de contaminaciones persistentes y definir si es necesario profundizar los estudios.

Cómo actúa el Malbrán ante una contaminación

El análisis microbiológico dura aproximadamente siete días e incluye controles intermedios. Si en ese lapso se detecta un microorganismo que requiere intervención, el equipo del Malbrán notifica de inmediato al servicio de diálisis, sin esperar el informe final, para que pueda tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Ante una contaminación confirmada, el Malbrán brinda asesoramiento para definir las medidas correctivas según el tipo de contaminante y el nivel de riesgo. Entre ellas pueden incluirse el aislamiento preventivo de la sección o los puestos afectados, la limpieza y desinfección del sistema de tratamiento y distribución del agua -incluida la ósmosis inversa- y la toma de nuevas muestras para verificar la efectividad de las medidas.

El sector afectado queda bajo monitoreo con nuevos análisis y solo retoma la atención habitual cuando los estudios confirman que los parámetros están dentro de los valores establecidos y se cumplen los estándares de bioseguridad vigentes.