El ministro Lugones destacó los nuevos avances en Salud: incorporación de 114 residentes, mejoras en el Garrahan y tres trasplantes hepáticos

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, realizó un balance de las principales acciones desarrolladas por la cartera sanitaria durante la última semana y destacó medidas vinculadas al sistema hospitalario, la salud mental, la discapacidad y la prevención del dengue.

Entre los puntos mencionados, Lugones destacó la incorporación de 114 residentes de 49 especialidades y 40 jefes de residentes en el Hospital Posadas. Además, señaló que cuatro hospitales SAMIC adhirieron a la normativa de cobro de atención de salud a extranjeros no residentes.

En materia de salud mental, el ministro informó sobre una mesa interministerial integrada por las áreas de Salud, Seguridad y Capital Humano, destinada a fortalecer la estrategia nacional. También destacó el trabajo conjunto con Capital Humano para detectar dificultades emocionales y conductuales en las escuelas.

Por otra parte, Lugones mencionó su exposición ante la comisión de Diputados en materia de discapacidad.

Esta semana, en Salud:

%u2705%uFE0F Hospital Posadas: incorporación de 114 residentes de 49 especialidades y 40 jefes.

%u2705%uFE0F Cuatro hospitales SAMIC adhirieron a la normativa de cobro de atención de salud a extranjeros no residentes.

%u2705%uFE0F Mesa interministerial de Salud, Seguridad y... https://t.co/BdHt7y2qrs — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 5, 2026

Respecto del dengue, el ministro informó que durante la temporada 2025-2026 no se registra transmisión sostenida, casos graves ni fallecimientos. Según los datos difundidos, hubo 71 casos confirmados y una positividad del 0,25%.

En el Hospital Garrahan, Lugones destacó la renovación de las primeras 10 habitaciones destinadas a residentes y de espacios comunes. Además, informó que 320 residentes y becarios culminaron su formación.

También resaltó la actividad del Hospital El Cruce, donde se realizaron tres trasplantes hepáticos en un período de 36 horas.

Por último, el Ministerio de Salud llevó adelante capacitaciones para profesionales sobre cáncer, gestión de residuos en establecimientos sanitarios y enfermería oncohematológica.

"Una semana más de trabajo para ordenar el sistema, administrar eficientemente los recursos y fortalecer la respuesta sanitaria en todo el país", expresó Lugones al realizar el balance.