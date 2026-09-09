Escuela en Diálisis llega a Buenos Aires y alcanza a 110 pacientes

Desde este viernes, 110 pacientes que realizan tratamiento de hemodiálisis en la Provincia de Buenos Aires van a poder iniciar, retomar o continuar sus estudios mientras cumplen sus sesiones. Lo hará posible "Escuela en Diálisis", el programa de NEFRA Medical Care que comienza en seis centros bonaerenses: Morón, Guillón, Libertad, Merlo, Monte Grande y Ciudad Evita.

La iniciativa se desarrolla en articulación con la Dirección de Educación para Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Silvia Vilta, y toma como antecedente la experiencia previa de NEFRA en Mendoza. Las clases se dictan durante las sesiones, con docentes capacitados para adaptar las propuestas a los tiempos y necesidades de cada estudiante, y respetando los protocolos sanitarios.

de Izq. a der.: Prof. Silvia Vilta, directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires; Dra. Dora María Agüero, directora Medica Nacional de NEFRA Medical Care y el Cdor. Sebastián Rosende, Gerente General de Nefra Medical Care.

La propuesta parte de una idea concreta: si el tratamiento ocupa una parte importante de la rutina, la escuela puede acercarse hasta ese lugar. "Cada paciente tiene una historia, una familia, sueños y proyectos. Y nuestro desafío también es ayudarlos a que puedan seguir adelante con ellos", señaló Sebastián Rosende.

De Mendoza a Buenos Aires

La experiencia empezó en Mendoza, donde pacientes en hemodiálisis pudieron acceder a propuestas educativas dentro de los centros de atención. Ahora el programa inicia una nueva etapa en la Provincia, con el objetivo de ampliarse progresivamente a otros centros de NEFRA. Para Dora Agüero, directora médica nacional de NEFRA Medical Care, es una muestra de lo que puede lograrse cuando salud y educación trabajan juntas.

"Escuela en Diálisis demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado puede generar nuevas oportunidades y garantizar el derecho a la educación. Es una iniciativa que promueve la inclusión y mejora el día a día de los pacientes renales, acompañándolos también en la construcción de un futuro con más posibilidades", destacó.

Del evento participaron personal médico, pacientes "alumnos" y autoridades provinciales y de NEFRA Medical Care.

Estudiar también es seguir adelante

Para una persona que concurre regularmente a diálisis, sostener los estudios puede ser un desafío: los tiempos del tratamiento, los traslados y las exigencias cotidianas complican continuar una trayectoria educativa. Acercar la escuela al centro permite que el tratamiento y la educación convivan.

"Pensamos la educación para adultos como una propuesta abierta que garantiza el derecho a aprender", subrayó Silvia Vilta, que enmarcó el lanzamiento en el Día Internacional de la Alfabetización. La docente Erica Paz aportó la mirada desde el aula: "Ser docente de Lengua y Literatura de estudiantes adultos que realizan diálisis genera un intercambio de aprendizajes muy valioso. Ellos transitan sus trayectorias educativas y yo, como educadora, también aprendo de sus experiencias".

El programa alcanza inicialmente a 110 pacientes en seis centros bonaerenses. Porque hacer diálisis no significa poner la vida en pausa: también significa poder seguir aprendiendo, proyectando y construyendo un futuro.