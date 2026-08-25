Hito del Posadas: por primera vez, la Argentina envió a Chile una unidad de sangre extremadamente rara

Por primera vez, la Argentina envió a Chile una unidad de sangre de un fenotipo extremadamente infrecuente para asistir a una paciente en estado crítico que requería una transfusión de alta complejidad. La mujer, internada en una clínica de Santiago de Chile con diagnóstico de síndrome mielodisplásico, necesitaba sangre compatible con el fenotipo Duffy nulo Fy(a-)/Fy(b-), cuya frecuencia es inferior al 1% en el Cono Sur.

Ante la imposibilidad de conseguir unidades compatibles en su territorio, las autoridades sanitarias chilenas pidieron la colaboración de la Argentina. La respuesta fue posible gracias al Servicio de Hemoterapia del Hospital Nacional Posadas y a su Registro de Donantes de Fenotipos Raros, que identificó a un donante compatible y coordinó la extracción, los estudios de compatibilidad y la preparación de las unidades para el traslado.

El caso fue destacado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien lo enmarcó en la política de gestión de los hospitales nacionales. "La gestión eficiente de nuestros hospitales fortalece la capacidad para brindar mejores respuestas a los pacientes y también para sostener la cooperación técnica internacional", subrayó el funcionario.

Un centro de referencia en fenotipos sanguíneos raros

El Posadas concentra más del 60% de los donantes con fenotipos sanguíneos infrecuentes registrados en la Argentina, lo que lo posiciona como centro de referencia nacional y regional para la identificación y atención de pacientes que requieren sangre de características poco frecuentes. Esa capacidad se sustenta en años de cooperación internacional: con la colaboración de la Cruz Roja Internacional de Japón, el hospital confirmó seis casos del fenotipo Gerbich negativo -uno de los más raros del mundo- y mantiene antecedentes de intercambio de unidades con ese país para asistir a pacientes que necesitaban sangre compatible.

El operativo completo, desde la extracción hasta la entrega en la institución de Santiago, se resolvió en 24 horas, bajo estrictas condiciones de cadena de frío y con monitoreo GPS durante todo el recorrido. Los costos de transporte y logística internacional fueron asumidos por la institución chilena requirente, sin afectar el stock estratégico nacional ni generar erogaciones para el Estado argentino.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que el envío constituye un ejemplo concreto de cooperación y reciprocidad entre la Argentina y Chile, y pusieron en valor la importancia estratégica de contar con un Registro Nacional de Donantes de Fenotipos Raros, con capacidad para identificar rápidamente sangre compatible y articular respuestas ante necesidades transfusionales de alta complejidad.