Horacio Guevara asumirá como nuevo superintendente de Servicios de Salud

Horacio Guevara, actual gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, asumirá como nuevo superintendente del organismo, tras la renuncia de Claudio Stivelman.

El ingeniero dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para profundizar el proceso de reordenamiento del sistema de salud.

En ese marco, Guevara impulsará la libertad de elección de los usuarios y promoverá la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud agradeció a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida durante su gestión.

Durante su etapa al frente del organismo, se fortalecieron las capacidades de fiscalización, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos.