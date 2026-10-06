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Horacio Guevara asumirá como nuevo superintendente de Servicios de Salud

El actual gerente general reemplazará a Claudio Stivelman, quien presentó su renuncia tras cumplir una etapa al frente del organismo.

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Horacio Guevara, actual gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, asumirá como nuevo superintendente del organismo, tras la renuncia de Claudio Stivelman.

El ingeniero dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para profundizar el proceso de reordenamiento del sistema de salud.

En ese marco, Guevara impulsará la libertad de elección de los usuarios y promoverá la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud agradeció a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida durante su gestión.

Durante su etapa al frente del organismo, se fortalecieron las capacidades de fiscalización, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos.

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