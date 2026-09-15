La ANMAT y la UBA abren 21 becas rentadas para estudiantes de Farmacia y Bioquímica

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y la Universidad de Buenos Aires abrieron una convocatoria para 21 becas de formación profesional y prácticas preprofesionales, destinada a estudiantes avanzados de Farmacia y Bioquímica. Las prácticas son remuneradas, de hasta 20 horas semanales, y la inscripción está abierta hasta el 16 de septiembre.

Los estudiantes seleccionados podrán sumar experiencia y complementar su formación en áreas clave del organismo: regulación sanitaria, evaluación de medicamentos y productos médicos, farmacovigilancia y laboratorios de control. Se trata de una oportunidad para tener actividades de formación práctica en una agencia de referencia internacional."Esta iniciativa permite a los estudiantes tener actividades de formación práctica en una agencia de referencia internacional y conocer de primera mano los procesos que respaldan la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que utilizan los argentinos", destacó el ministro de Salud, Mario Lugones, en su cuenta.

La convocatoria se enmarca en la articulación entre la formación académica y la práctica profesional, con el objetivo de preparar a los estudiantes para los nuevos desafíos científicos y tecnológicos del sector. Desde el Ministerio de Salud remarcaron que el capital humano calificado fortalece un área que genera empleo de calidad, impulsa la innovación y contribuye al crecimiento de la economía argentina.