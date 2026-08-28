Lugones celebró el egreso de 85 residentes y profesionales del Hospital El Cruce: "Preparados para cuidar la salud de los argentinos"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró el egreso de 85 profesionales del Hospital El Cruce que finalizaron su formación como residentes y fellows durante 2026.

El titular de la cartera sanitaria destacó a los 85 residentes que completaron su formación en el hospital, junto con los jefes de residentes y los profesionales que finalizaron programas de perfeccionamiento.

PROFESIONALES MÁS PREPARADOS PARA CUIDAR LA SALUD DE LOS ARGENTINOS



Acompañamos a los 85 residentes que finalizaron su formación en el Hospital El Cruce, junto con los jefes de residentes y los profesionales que completaron programas de perfeccionamiento. Estas instancias de... https://t.co/CxzVOYUhDJ — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) August 28, 2026

Desde el Hospital El Cruce destacaron que la institución cuenta con 28 programas de residencias y formación Fellow, destinados a fortalecer la formación de profesionales en el ámbito de la alta complejidad.

En tanto, Lugones señaló que estas instancias de formación permiten que el sistema de salud incorpore especialistas más preparados para cuidar la salud de los argentinos, y destacó el esfuerzo realizado por quienes finalizaron sus programas.

Además, el ministro felicitó a los egresados por el logro y reconoció el trabajo de los equipos del hospital que acompañaron el proceso de aprendizaje.

"El sistema de salud suma profesionales más preparados y comprometidos con la responsabilidad de brindar la mejor atención a los pacientes", expresó Lugones.