Lugones destacó una semana de gestión con inversiones, formación médica y mejoras en hospitales

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, repasó las principales acciones de la cartera durante la última semana, con iniciativas vinculadas a inversiones, formación profesional y atención sanitaria.

Entre los puntos destacados se encuentran la Argentina Week en París, la readjudicación de Residencias en Salud 2026 y la participación en el 63º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Inversiones, residencias y salud mental

Durante la semana, Salud presentó en París al sector sanitario argentino como motor de inversiones, innovación y producción.

Además, se realizó la readjudicación de Residencias en Salud 2026 para cubrir cargos vacantes e incorporar nuevos profesionales a los equipos.

También se puso en marcha el programa "Bienestar Emocional en Escuelas", destinado a fortalecer el abordaje de la salud mental en el ámbito educativo.

Entre las principales acciones mencionadas por Lugones se encuentran:

Argentina Week en París.

Readjudicación de Residencias en Salud 2026.

Participación en el Consejo Directivo de la OPS.

Programa "Bienestar Emocional en Escuelas".

Nueva medición de médicos activos.

Esta semana, en Salud:

%u2705%uFE0F Argentina Week en París: presentación del sector salud como motor de inversiones, innovación y producción.

%u2705%uFE0F Readjudicación de Residencias en Salud 2026 para cubrir cargos vacantes e incorporar nuevos profesionales a los equipos.

%u2705%uFE0F Participación... https://t.co/vLIO8IhSTO — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) October 3, 2026

Nuevos datos sobre los profesionales de la salud

El Ministerio informó una nueva medición de médicos activos, que registró 194.027 profesionales con actividad en el país.

Según los datos difundidos por Lugones, la cifra representa 41,8 médicos cada 10.000 habitantes.

El balance semanal también incluyó avances del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que atendió 2.032 consultas y realizó 1.170 intervenciones entre enero y septiembre.

Obras, hospitales y capacitaciones

En el Hospital Garrahan se renovaron las estaciones de enfermería de distintas salas de internación.

Por otra parte, el Hospital El Cruce obtuvo el primer puesto entre los hospitales públicos argentinos en el ranking Intellat 2026.

La agenda también contempló nuevas capacitaciones para profesionales de la salud sobre dengue y otras arbovirosis, enfermería, mastología, Alzheimer y atención en Atención Primaria de la Salud (APS), entre otros temas.

"Una semana de gestión con nuevas herramientas, producción de información y mejoras concretas para fortalecer el funcionamiento del sistema de salud, jerarquizar a sus equipos y brindar la mejor atención a los argentinos", destacó Lugones.