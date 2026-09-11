Lugones destacó que ANMAT redujo a la mitad el tiempo para liberar vacunas

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que ANMAT redujo a la mitad el tiempo promedio para evaluar y liberar vacunas. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, el organismo procesó 430 lotes de vacunas e inmunobiológicos en un promedio de 24 horas hábiles.

Lugones destacó que la mejora en los tiempos se logró mediante la optimización del circuito de evaluación, sin modificar los controles técnicos que deben atravesar los productos antes de su liberación. El proceso alcanzó a más de 25 tipos de vacunas e inmunobiológicos destinados tanto al abastecimiento del mercado interno como a la exportación.

"Cada vacuna que ingresa o se produce en el país pasa por ANMAT antes de ser dispensada y que la reciban los argentinos", señaló Lugones al presentar los resultados.

El ministro explicó que el avance forma parte de la agenda de modernización y eficiencia impulsada por el Gobierno y remarcó que los procedimientos utilizados son estandarizados y trazables.

"Este trabajo permite garantizar los estándares de calidad y eficacia de las vacunas que reciben los argentinos y muchos otros países", afirmó Lugones.

Qué vacunas fueron evaluadas

Durante el período analizado, ANMAT controló más de 25 tipos de vacunas e inmunobiológicos, entre ellos antigripal, neumocócica, antitetánica y doble, varicela, meningocócica, triple viral, pertussis, hepatitis A y B, pentavalente y hexavalente, rotavirus, polio, VRS y VPH.

Las vacunas antigripales concentraron la mayor cantidad de lotes liberados, con 74, seguidas por las neumocócicas, con 42, y las antitetánicas y dobles, con 33.

Del total de 430 lotes liberados, 167 correspondieron a dosis adquiridas por el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación.

Cómo es el proceso de liberación

La evaluación de cada lote comienza con la recepción y registro del expediente presentado por el fabricante. Luego se analiza la documentación técnica y, cuando corresponde, se realizan análisis de muestras a través del Laboratorio Nacional de Control (LNC).

Una vez completada la evaluación, ANMAT emite el certificado de liberación y comunica la decisión al titular del producto.

Según informó el organismo, la totalidad de los trámites ingresados entre junio de 2025 y mayo de 2026 fueron evaluados dentro de los tiempos establecidos, bajo procedimientos operativos estandarizados y trazables.

Lugones también resaltó el alcance internacional de la tarea de ANMAT y sostuvo que su capacidad técnica como autoridad regulatoria de referencia permite aprobar vacunas destinadas a distintos mercados.

De acuerdo con el ministro, este funcionamiento acompaña la producción nacional, facilita las exportaciones y contribuye al desarrollo de la actividad económica, además de garantizar la disponibilidad de vacunas para el mercado interno.