Lugones puso el foco en la prevención de enfermedades no transmisibles y los chequeos médicos

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la importancia de la prevención para reducir el riesgo de enfermedades y evitar complicaciones: las estadísticas indican que las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 3 de cada 10 muertes en Argentina.

Al respecto, Lugones remarcó cuánto puede aportar la prevención para reducir ese riesgo. Sostuvo también que una alimentación saludable y la actividad física son hábitos esenciales que deben incorporarse desde los primeros años y sostenerse durante toda la vida.

Las enfermedades no transmisibles y su impacto

Las enfermedades no transmisibles incluyen las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades renales y respiratorias crónicas. Este grupo causa cerca de 7 de cada 10 muertes en Argentina.

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR POLÍTICA DE SALUD Las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 3 de cada 10 muertes en Argentina. Como cardiólogo, sé cuánto puede aportar la prevención para reducir ese riesgo y evitar complicaciones. Una alimentación saludable y actividad física son hábitos que es esencial incorporar desde los primeros años y sostener a lo largo de toda la vida. Los chequeos indicados por un profesional permiten detectar problemas y tratarlos a tiempo. La prevención es la mejor inversión en salud. Promoverla en cada etapa de la vida permite que más argentinos conserven su autonomía y vivan más años con mejor calidad de vida. October 7, 2026

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que los hábitos saludables ayudan a reducir el riesgo de que las personas desarrollen muchas de estas enfermedades.

Para conocer cómo afectan a los argentinos, la cartera presentó el Boletín de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que analiza los registros de defunciones según edad, sexo y provincia.

Una tendencia descendente en la mortalidad

El informe muestra una tendencia descendente entre 1997 y 2024, con una disminución promedio del 1,2% anual en la tasa de mortalidad ajustada por edad.

Según el Ministerio de Salud, la producción de esta información forma parte de su rol rector y permite definir prioridades junto con las jurisdicciones, orientar la prevención y establecer las intervenciones con mayor impacto en la salud de los argentinos.

La prevención como inversión en salud

Lugones afirmó que "la prevención es la mejor inversión en salud" y remarcó la importancia de promoverla en cada etapa de la vida.

Además de "los hábitos saludables", destacó que "los chequeos indicados por un profesional permiten detectar problemas y tratarlos a tiempo".

El objetivo, según planteó, es que más argentinos puedan conservar su autonomía y vivir "más años con una mejor calidad de vida".