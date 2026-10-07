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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
SALUD

Lugones puso el foco en la prevención de enfermedades no transmisibles y los chequeos médicos

El ministro de Salud remarcó el valor de los hábitos saludables y los controles médicos, mientras la cartera sanitaria difundió datos sobre mortalidad y prevención.

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El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la importancia de la prevención para reducir el riesgo de enfermedades y evitar complicaciones: las estadísticas indican que las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 3 de cada 10 muertes en Argentina.

Al respecto, Lugones remarcó cuánto puede aportar la prevención para reducir ese riesgo. Sostuvo también que una alimentación saludable y la actividad física son hábitos esenciales que deben incorporarse desde los primeros años y sostenerse durante toda la vida.

Las enfermedades no transmisibles y su impacto

Las enfermedades no transmisibles incluyen las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades renales y respiratorias crónicas. Este grupo causa cerca de 7 de cada 10 muertes en Argentina.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que los hábitos saludables ayudan a reducir el riesgo de que las personas desarrollen muchas de estas enfermedades.

Para conocer cómo afectan a los argentinos, la cartera presentó el Boletín de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que analiza los registros de defunciones según edad, sexo y provincia.

Una tendencia descendente en la mortalidad

El informe muestra una tendencia descendente entre 1997 y 2024, con una disminución promedio del 1,2% anual en la tasa de mortalidad ajustada por edad.

Según el Ministerio de Salud, la producción de esta información forma parte de su rol rector y permite definir prioridades junto con las jurisdicciones, orientar la prevención y establecer las intervenciones con mayor impacto en la salud de los argentinos.

La prevención como inversión en salud

Lugones afirmó que "la prevención es la mejor inversión en salud" y remarcó la importancia de promoverla en cada etapa de la vida.

Además de "los hábitos saludables", destacó que "los chequeos indicados por un profesional permiten detectar problemas y tratarlos a tiempo".

El objetivo, según planteó, es que más argentinos puedan conservar su autonomía y vivir "más años con una mejor calidad de vida". 

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