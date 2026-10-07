Lugones puso el foco en la prevención de enfermedades no transmisibles y los chequeos médicos
El ministro de Salud remarcó el valor de los hábitos saludables y los controles médicos, mientras la cartera sanitaria difundió datos sobre mortalidad y prevención.
El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la importancia de la prevención para reducir el riesgo de enfermedades y evitar complicaciones: las estadísticas indican que las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 3 de cada 10 muertes en Argentina.
Al respecto, Lugones remarcó cuánto puede aportar la prevención para reducir ese riesgo. Sostuvo también que una alimentación saludable y la actividad física son hábitos esenciales que deben incorporarse desde los primeros años y sostenerse durante toda la vida.
Las enfermedades no transmisibles y su impacto
Las enfermedades no transmisibles incluyen las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades renales y respiratorias crónicas. Este grupo causa cerca de 7 de cada 10 muertes en Argentina.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que los hábitos saludables ayudan a reducir el riesgo de que las personas desarrollen muchas de estas enfermedades.
Para conocer cómo afectan a los argentinos, la cartera presentó el Boletín de mortalidad por enfermedades no transmisibles, que analiza los registros de defunciones según edad, sexo y provincia.
Una tendencia descendente en la mortalidad
El informe muestra una tendencia descendente entre 1997 y 2024, con una disminución promedio del 1,2% anual en la tasa de mortalidad ajustada por edad.
Según el Ministerio de Salud, la producción de esta información forma parte de su rol rector y permite definir prioridades junto con las jurisdicciones, orientar la prevención y establecer las intervenciones con mayor impacto en la salud de los argentinos.
La prevención como inversión en salud
Lugones afirmó que "la prevención es la mejor inversión en salud" y remarcó la importancia de promoverla en cada etapa de la vida.
Además de "los hábitos saludables", destacó que "los chequeos indicados por un profesional permiten detectar problemas y tratarlos a tiempo".
El objetivo, según planteó, es que más argentinos puedan conservar su autonomía y vivir "más años con una mejor calidad de vida".