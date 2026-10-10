Lugones repasó los avances en hospitales, la preparación ante El Niño y la prevención sanitaria
El ministro de Salud destacó las principales iniciativas del área, que incluyeron la preparación ante posibles efectos de El Niño y capacitaciones para profesionales.
El ministro de Salud, Mario Lugones, repasó las principales acciones de la cartera sanitaria durante la última semana, con iniciativas vinculadas a la prevención de enfermedades, la inversión hospitalaria y la mejora de los programas nacionales.
Entre los puntos destacados, mencionó la participación en el AmCham Health Forum 2026, la preparación sanitaria junto a las jurisdicciones ante los posibles efectos de El Niño y nuevas medidas para mejorar la efectividad de los programas sanitarios.
Inversiones y avances en hospitales nacionales
La agenda incluyó una inversión para ampliar el Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital El Cruce, además de un reconocimiento al área de Farmacia y al Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Garrahan.
Por su parte, el Hospital Posadas incorporó una nueva unidad de Video-EEG destinada al diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.
También se destacaron las acciones de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama en hospitales nacionales.
Prevención y vigilancia sanitaria
Durante la semana, se publicaron nuevos datos sobre mortalidad por enfermedades no transmisibles y se reconoció el trabajo del ANLIS Malbrán en vigilancia genómica de Listeria monocytogenes y otros patógenos alimentarios.
Además, el Ministerio avanzó en la preparación sanitaria junto a las distintas jurisdicciones para anticiparse a los posibles efectos de El Niño.
Capacitaciones para los equipos de salud
La agenda también contempló nuevas capacitaciones para profesionales sobre oncología, cáncer colorrectal, consumos problemáticos y estimación poblacional canina y felina.
"Una semana más de trabajo para dar mejores herramientas a los equipos de salud y mejorar la atención de los argentinos", completó el ministro.