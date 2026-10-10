Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 10 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
SALUD

Lugones repasó los avances en hospitales, la preparación ante El Niño y la prevención sanitaria

El ministro de Salud destacó las principales iniciativas del área, que incluyeron la preparación ante posibles efectos de El Niño y capacitaciones para profesionales.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El ministro de Salud, Mario Lugones, repasó las principales acciones de la cartera sanitaria durante la última semana, con iniciativas vinculadas a la prevención de enfermedades, la inversión hospitalaria y la mejora de los programas nacionales.

Entre los puntos destacados, mencionó la participación en el AmCham Health Forum 2026, la preparación sanitaria junto a las jurisdicciones ante los posibles efectos de El Niño y nuevas medidas para mejorar la efectividad de los programas sanitarios.

Inversiones y avances en hospitales nacionales

La agenda incluyó una inversión para ampliar el Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital El Cruce, además de un reconocimiento al área de Farmacia y al Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Garrahan.

Por su parte, el Hospital Posadas incorporó una nueva unidad de Video-EEG destinada al diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.

También se destacaron las acciones de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama en hospitales nacionales.

Prevención y vigilancia sanitaria

Durante la semana, se publicaron nuevos datos sobre mortalidad por enfermedades no transmisibles y se reconoció el trabajo del ANLIS Malbrán en vigilancia genómica de Listeria monocytogenes y otros patógenos alimentarios.

Además, el Ministerio avanzó en la preparación sanitaria junto a las distintas jurisdicciones para anticiparse a los posibles efectos de El Niño.

Capacitaciones para los equipos de salud

La agenda también contempló nuevas capacitaciones para profesionales sobre oncología, cáncer colorrectal, consumos problemáticos y estimación poblacional canina y felina.

"Una semana más de trabajo para dar mejores herramientas a los equipos de salud y mejorar la atención de los argentinos", completó el ministro.

Esta nota habla de:
1
Santilli cambia las jubilaciones desde el martes 13 de octubre
ANSES

Santilli cambia las jubilaciones desde el martes 13 de octubre

2
Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

3
Se fue a pescar de noche, notó que no estaba solo y el video causó escalofríos: "Me está cuidando"
APARICIÓN

Se fue a pescar de noche, notó que no estaba solo y el video causó escalofríos: "Me está cuidando"

4
Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo
URGENTE

Alerta mundial por El Niño: advierten que será el más fuerte en 76 años y confirmaron cuándo alcanzará su pico máximo

5
El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario
MEDIDA

El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre: cómo impacta en el calendario