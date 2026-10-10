Lugones repasó los avances en hospitales, la preparación ante El Niño y la prevención sanitaria

El ministro de Salud, Mario Lugones, repasó las principales acciones de la cartera sanitaria durante la última semana, con iniciativas vinculadas a la prevención de enfermedades, la inversión hospitalaria y la mejora de los programas nacionales.

Entre los puntos destacados, mencionó la participación en el AmCham Health Forum 2026, la preparación sanitaria junto a las jurisdicciones ante los posibles efectos de El Niño y nuevas medidas para mejorar la efectividad de los programas sanitarios.

Inversiones y avances en hospitales nacionales

La agenda incluyó una inversión para ampliar el Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital El Cruce, además de un reconocimiento al área de Farmacia y al Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Garrahan.

Esta semana, en Salud: %u2705%uFE0F AmCham Health Forum 2026: una agenda de libertad y desarrollo para transformar el sistema de salud e impulsar el crecimiento del sector. %u2705%uFE0F Preparación sanitaria junto a las jurisdicciones ante los posibles efectos de El Niño. %u2705%uFE0F Estrategia para mejorar la efectividad de los programas sanitarios nacionales. %u2705%uFE0F Publicación de nuevos datos sobre mortalidad por enfermedades no transmisibles. %u2705%uFE0F Acciones de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama en hospitales nacionales. %u2705%uFE0F ANLIS Malbrán: reconocimiento por su trabajo en vigilancia genómica de Listeria monocytogenes y patógenos alimentarios. %u2705%uFE0F Hospital El Cruce: inversión para ampliar el Servicio de Oncología y Radioterapia. %u2705%uFE0F Hospital Garrahan: reconocimiento al área de Farmacia y al Laboratorio de Bioquímica Clínica. %u2705%uFE0F Hospital Posadas: nueva unidad de Video-EEG para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. %u2705%uFE0F Nuevas capacitaciones para profesionales de la salud sobre oncología, cáncer colorrectal, consumos problemáticos y estimación poblacional canina y felina. Una semana más de trabajo para dar mejores herramientas a los equipos de salud y mejorar la atención de los argentinos. — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) October 10, 2026

Por su parte, el Hospital Posadas incorporó una nueva unidad de Video-EEG destinada al diagnóstico y tratamiento de la epilepsia.

También se destacaron las acciones de concientización para promover la detección temprana del cáncer de mama en hospitales nacionales.

Prevención y vigilancia sanitaria

Durante la semana, se publicaron nuevos datos sobre mortalidad por enfermedades no transmisibles y se reconoció el trabajo del ANLIS Malbrán en vigilancia genómica de Listeria monocytogenes y otros patógenos alimentarios.

Además, el Ministerio avanzó en la preparación sanitaria junto a las distintas jurisdicciones para anticiparse a los posibles efectos de El Niño.

Capacitaciones para los equipos de salud

La agenda también contempló nuevas capacitaciones para profesionales sobre oncología, cáncer colorrectal, consumos problemáticos y estimación poblacional canina y felina.

"Una semana más de trabajo para dar mejores herramientas a los equipos de salud y mejorar la atención de los argentinos", completó el ministro.