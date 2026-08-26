Más de 100 clínicas y sanatorios de cuatro provincias paran 48 horas por el retraso en los pagos del PAMI

Más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza llevarán adelante un paro de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por la demora en los aranceles y la mora en los pagos del PAMI.

La medida fue definida por los prestadores nucleados en la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS) y afectará la atención de los afiliados de la obra social de los jubilados durante las dos jornadas.

De acuerdo con lo que informaron las instituciones, durante el paro solo se atenderán los códigos rojos de las guardias, es decir, los casos de emergencia. El resto de las prestaciones quedará suspendido.

Qué reclaman los prestadores del PAMI

El conflicto tiene su raíz en la falta de actualización de los aranceles que perciben las instituciones y en la mora que, según CAPRESS, mantiene el PAMI con sus pagos.

Los prestadores advierten que la brecha entre los valores que reciben y los costos que deben cubrir empujó al sector a una situación de "extrema fragilidad financiera". En ese marco, alertan que, de no regularizarse en lo inmediato, podría quedar comprometida la atención de millones de jubilados.

El cuadro también se siente en el día a día de los establecimientos. Fuentes del sector describieron las dificultades que atraviesan y remarcaron que los desembolsos del PAMI llegaron con demora: "Luego de demoras injustificadas de los últimos meses, recién el lunes por la tarde cobramos PAMI", señalaron.

A ese panorama se sumó un conflicto salarial que derivó en un paro del gremio de Sanidad durante 11 días consecutivos, por el pago incompleto de salarios y aguinaldo. Como consecuencia, varios sanatorios funcionaron con guardias mínimas y calculan que la actividad se resintió un 50% en agosto y hasta un 75% en julio.

El conflicto también llega a la Patagonia

La protesta se da pocos días después del paro que encabezaron instituciones de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, que este lunes también dejaron sin atención a los afiliados del PAMI.

Los prestadores patagónicos reclamaron por el retraso en la actualización de los aranceles y advirtieron sobre las complicaciones que enfrenta el sistema privado para sostener las prestaciones con los valores vigentes.

Con esta nueva medida, la disputa entre el PAMI y los prestadores privados suma provincias y vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el financiamiento de la atención médica de los jubilados.