Más de 2.500 personas recibieron un trasplante en lo que va de 2026 en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación, junto al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), compartió un mensaje para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

En este sentido, destacó que, en lo que va del año, se realizaron 1.427 procesos de donación, que permitieron que 2.551 personas recibieran un trasplante.

En ese marco, dio a conocer la historia de Sabrina, una mujer que falleció en 2021, a los 43 años, y cuya decisión de ser donante permitió que otras personas pudieran continuar con sus vidas.

Su hermana Micaela la recordó como una persona "muy extrovertida, súper simpática" y contó que todos la adoraban por su personalidad sociable, amistosa y generosa.

DONAR ÓRGANOS ES DAR UNA NUEVA OPORTUNIDAD



La donación de órganos y tejidos puede significar una nueva oportunidad para salvar o mejorar la calidad de vida de muchas personas. Detrás de los trasplantes están los donantes, sus familias y un sistema de salud que hace posible... pic.twitter.com/6EnZxLR4JE — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) August 28, 2026

"Ella no pudo continuar, era su momento de partir. Pero eso abrió una ventana para que otra persona pueda seguir viviendo", relató Micaela.

La mujer explicó que pensar en las personas que pudieron continuar con sus vidas gracias a la donación de su hermana la ayuda a atravesar el dolor. "Capaz hay una madre, una hija, una amiga, que pudo hacer su vida gracias a mi hermana. Y eso me pone re feliz", expresó.

Para Micaela, la donación también representa una forma de mantener presente a Sabrina. "Saber que alguien tiene una parte de ella, que lleva una parte de ella consigo, le salvó ella la vida a alguien", sostuvo.

La hermana de Sabrina reconoció que perder a un ser querido "obviamente es muy triste y doloroso", pero destacó que, dentro de ese dolor, la donación puede convertirse en algo que genere alivio y acompañe a la familia.

"Es una manera de continuar y que esa persona, que no está más físicamente, tenga su esencia en otra persona", afirmó.

Finalmente, Micaela dejó un mensaje para quienes atravesaron una pérdida similar: "Quizás vos no tuviste esa suerte con tu familiar o tu ser amado, pero podés ayudar a que otra familia sí".