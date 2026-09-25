Medicamentos argentinos al mundo: las exportaciones crecieron 21,8% en agosto

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó el crecimiento de las exportaciones de medicamentos argentinos y señaló el potencial del sector para generar trabajo y desarrollo en el país.

"Los datos lo muestran: en agosto, las exportaciones de medicamentos alcanzaron US$116 millones y crecieron 21,8% interanual", afirmó Lugones en una publicación en sus redes sociales.

El ministro también precisó que entre enero y agosto las exportaciones sumaron US$814,4 millones, lo que representa un 7% más que en el mismo período de 2025.

Lugones sostuvo que el sector de la salud "reúne investigación aplicada, tecnología e industria" y que puede transformar conocimiento argentino en productos capaces de competir en el mundo.

"Eso es innovación para los pacientes y trabajo para los argentinos", expresó.

El potencial de la industria argentina

El ministro consideró que Argentina cuenta con una industria con capacidad para ampliar su presencia internacional y hacer de la salud "un sector cada vez más relevante para el crecimiento del país".

MEDICAMENTOS ARGENTINOS EN EL MUNDO: UNA INDUSTRIA QUE GENERA TRABAJO Y DESARROLLO



El sector de la salud tiene un potencial enorme: reúne investigación aplicada, tecnología e industria y puede transformar conocimiento argentino en productos que compiten en el mundo. Eso es... — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) September 25, 2026

En ese sentido, señaló que los datos sobre las exportaciones se suman a "otras señales que vimos durante el año, como nuevas inversiones y el crecimiento de la investigación clínica".

"Bajo la conducción del Presidente Javier Milei, trabajamos para generar las condiciones para que esas capacidades crezcan, compitan y lleguen a nuevos mercados", afirmó.

Finalmente, Lugones sostuvo que "el sector salud da respuesta a los pacientes y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento de la Argentina".