Remodelaron las primeras 10 habitaciones de guardia del Garrahan tras años de abandono

El Hospital Garrahan llevó adelante la remodelación de las primeras 10 habitaciones de guardia, con el objetivo de mejorar los espacios donde trabajan y descansan sus médicos y profesionales.

Muchos trabajadores del hospital cumplen largas jornadas y, en varios casos, permanecen durante la noche. Por eso, la renovación de las habitaciones apunta a mejorar las condiciones en las que se sostiene la atención de los pacientes.

ASÍ REMODELAMOS LAS PRIMERAS 10 HABITACIONES DE GUARDIA DEL GARRAHAN



Tras años de abandono, ahora nuestros médicos pueden trabajar en condiciones dignas.



Muchos profesionales del hospital pasan largas jornadas en él y, en varios casos, permanecen durante la noche. Por esa... pic.twitter.com/zphNlRJmzW — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) September 1, 2026

Desde el hospital destacaron que las obras se realizaron después "de años de abandono", y remarcaron la decisión de invertir en la mejora de los espacios destinados a los profesionales.

"Solo se necesitaba ordenar las cuentas y la decisión firme de invertir en donde verdaderamente importa", señalaron. En ese sentido, destacaron que el resultado es "un hospital que no para de crecer".