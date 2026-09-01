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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RENOVACIÓN

Remodelaron las primeras 10 habitaciones de guardia del Garrahan tras años de abandono

La renovación busca mejorar las condiciones de trabajo y descanso de los profesionales que cumplen largas jornadas en el hospital y, en muchos casos, permanecen allí durante la noche.

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El Hospital Garrahan llevó adelante la remodelación de las primeras 10 habitaciones de guardia, con el objetivo de mejorar los espacios donde trabajan y descansan sus médicos y profesionales.

Muchos trabajadores del hospital cumplen largas jornadas y, en varios casos, permanecen durante la noche. Por eso, la renovación de las habitaciones apunta a mejorar las condiciones en las que se sostiene la atención de los pacientes.

Desde el hospital destacaron que las obras se realizaron después "de años de abandono", y remarcaron la decisión de invertir en la mejora de los espacios destinados a los profesionales.

"Solo se necesitaba ordenar las cuentas y la decisión firme de invertir en donde verdaderamente importa", señalaron. En ese sentido, destacaron que el resultado es "un hospital que no para de crecer".

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