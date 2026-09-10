Salud mental: cómo funciona la línea nacional gratuita y qué medidas impulsa el Gobierno

El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, difundió los principales lineamientos de su política de salud mental y recordó que en todo el país funciona una línea nacional de orientación y apoyo, gratuita y disponible las 24 horas. Entre las acciones, detalló medidas de prevención, atención y acompañamiento, además de un proyecto que ya se debate en el Congreso.

Las medidas que impulsa el Ministerio

El Ministerio elevó al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que, según señaló la cartera, apunta a dar más herramientas a los profesionales ante situaciones de riesgo y a acompañar a las familias de los pacientes, con el objetivo de que las personas reciban atención a tiempo y su entorno cuente con orientación.

En articulación con las jurisdicciones, además, trabaja para mejorar el registro de los intentos de suicidio y contar con información de mayor calidad para orientar la prevención, brinda capacitación a los equipos de salud y elabora guías y materiales de consulta. Junto a Capital Humano, desarrolla una estrategia en las escuelas para detectar dificultades emocionales y de conducta en adolescentes y coordinar la atención con los equipos de salud cuando corresponda.

Cómo comunicarse con la línea 0800-999-0091

La Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental funciona en todo el país, las 24 horas, los siete días de la semana y de forma gratuita, a través del 0800-999-0091. Es un dispositivo del Ministerio de Salud en el que profesionales de Psicología capacitados realizan una primera evaluación y determinan el nivel de riesgo. Interviene ante crisis emocionales, angustia intensa, situaciones de riesgo, consumos problemáticos, violencia y otras urgencias, y también pueden comunicarse familiares, referentes, instituciones y equipos de salud que necesiten orientación. Según el caso, el equipo puede resolver con orientación telefónica, hacer una derivación asistida, activar el sistema de emergencias o articular con los servicios de salud de la jurisdicción. No reemplaza una guardia, una consulta presencial ni un servicio de emergencias: funciona como una puerta de entrada rápida al sistema.