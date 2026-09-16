Síndrome urémico hemolítico: más de 150 científicos se reunieron en el Malbrán para reforzar la prevención

Más de 150 profesionales de la Argentina y de toda América Latina se reunieron en la sede de la ANLIS Malbrán para compartir investigaciones y experiencias sobre las infecciones asociadas al síndrome urémico hemolítico (SUH), una de las enfermedades que más golpea a la población infantil del país.

En los últimos años, los casos de SUH disminuyeron en la Argentina, pero la prevención, la vigilancia y el diagnóstico oportuno siguen siendo fundamentales. Se trata de una enfermedad grave, causada por la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), que afecta principalmente a los menores de 5 años y constituye una de las principales causas de insuficiencia renal aguda en la infancia. Según la Organización Mundial de la Salud, la Argentina registra la mayor incidencia mundial de esta patología en ese grupo etario.

El rol del Malbrán

Como Laboratorio Nacional de Referencia, el Malbrán estudia estos microorganismos, coordina la vigilancia y brinda apoyo técnico a las provincias para detectar casos y dar respuesta ante posibles brotes. Encuentros como este permiten actualizar los métodos de trabajo e incorporar los avances de la investigación a las herramientas de prevención y diagnóstico.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó el valor del trabajo científico en la respuesta sanitaria: "La experiencia de nuestros científicos es fundamental para prevenir enfermedades y contar con diagnósticos oportunos, especialmente cuando se trata de la salud de los chicos", señaló. Y agregó: "Promovemos la investigación aplicada para que el conocimiento científico se traduzca en avances en la salud de los argentinos".

El simposio se desarrolló en el auditorio del instituto, reinaugurado tras una remodelación integral. Desde la cartera sanitaria remarcaron que una administración eficiente de los recursos permite invertir en organismos de prestigio internacional como el Malbrán y ofrecer a sus equipos mejores condiciones para investigar, formarse y poner ese conocimiento al servicio de la salud pública.