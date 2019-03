Mc. 10,13-16

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos

En aquel tiempo, algunos presentaban a Jesús unos niños para que los tocara; pero los discípulos los reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: “Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no entrará en él”. Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos.

Palabra del Señor.