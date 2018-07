Evangelio Mt. 13, 10-17

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo



En aquel tiempo, acercándose los discípulos dijeron a Jesús: "¿Por qué les hablas en parábolas?". Él les respondió: "Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden (...) ¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron".



Palabra del Señor



