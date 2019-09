Evangelio Lc. 14, 1.7-14

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas



Un sábado, habiendo ido a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos les estaban observando. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola: "Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: 'Deja el sitio a éste', y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto (...). Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos".



Palabra del Señor



