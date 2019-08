Jn. 12, 24-26

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará”.

Palabra del Señor.