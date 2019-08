Lucas 12,13-21

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas

En aquel tiempo, uno de la gente le dijo: “Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo”. Él le respondió: “¡Hombre!, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros?”. Y les dijo: “Mirad y guardaos de toda codicia, porque, aun en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes”. (...). “Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?’. Así es el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios”.

Palabra del Señor

