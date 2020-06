Evangelio Jn 3,16-18

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan



En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios".



Palabra del Señor



