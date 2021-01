Evangelio Mc 1,7-11

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos



En aquel tiempo, predicaba Juan diciendo: "Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo". Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a Él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: "Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco".



Palabra del Señor



