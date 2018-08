Evangelio Jn. 6, 41-51

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan



En aquel tiempo, los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: "Yo soy el pan que ha bajado del cielo". Y decían: "¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He bajado del cielo?". Jesús les respondió: "No murmuréis entre vosotros (...) En verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron; este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo".



Palabra del Señor



Contacto: evangelio@cronica.com.ar