Evangelio Jn. 7,1-2.10.25-30

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan



Jesús recorría la Galilea; no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo (...) Entonces Jesús, que enseñaba en el Templo, exclamó: "¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta; pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió". Entonces quisieron detenerlo pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora.



Palabra del Señor



