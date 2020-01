Mc 16,15-18

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.

Colección La Fé del Pueblo

En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien”.

Palabra del Señor.

